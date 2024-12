Incendio a Roma nord: tappezzeria distrutta dal fuoco, odore acre avvolge la zona

Una colonna di fumo ha svegliato questa mattina il quartiere di Villa Spada, a Roma nord, dove un violento incendio ha devastato un capannone di circa 400 metri quadrati destinato a tappezzeria.

L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino in via Sambuca Pistoiese, all’altezza del civico 69.

L’intervento dei soccorsi:

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con le squadre 6A del Nomentano, 10A di La Rustica, tre autobotti e il carro autoprotettori, affiancati dai medici del 118.

Nonostante la gravità del rogo, che ha avvolto rapidamente l’intera struttura, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

I pompieri hanno domato le fiamme nel giro di un’ora, evitando che il fuoco si propagasse ad altri edifici vicini.

Tuttavia, l’incendio ha lasciato dietro di sé un forte odore acre che ha raggiunto anche la vicina via Salaria, creando disagio per automobilisti e residenti.

Le indagini sulle cause:

Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza del capannone sono ancora in corso, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire l’origine del rogo.

Al momento, le cause restano ignote, ma non si esclude nessuna ipotesi, da un corto circuito a un evento accidentale o, meno probabilmente, doloso.

