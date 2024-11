Incendio a Tor Cervara, diossine sotto la soglia di allarme

«I primi dati sulle diossine, rilevati da Arpa Lazio, evidenziano concentrazioni al di sotto dei livelli di riferimento. I dati del secondo campione saranno disponibili nella giornata di domani».

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, a proposito delle analisi in corso in via Melibeo a Tor Cervara dove, lo scorso 24 novembre, è scoppiato un vasto incendio.

Arpa Lazio ha istallato un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare la presenza in aria di sostanze inquinanti, come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine, a poca distanza dall’area interessata dall’incendio.

I risultati di questi primi campionamenti riportano un valore di diossina di 0,073 pg/m3.

«È bene precisare che per quanto riguarda le diossine, non esiste un riferimento normativo in “aria ambiente”.

I risultati dettagliati dei rilevamenti, nell’ottica di garantire trasparenza e il più ampio accesso alle informazioni ambientali, sono consultabili in qualsiasi momento sul sito arpalazio.it, dove è pubblicato il report completo», ha concluso l’assessore Elena Palazzo.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.