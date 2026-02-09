Incendio in un autosalone a Due Ponti: distrutte 13 auto

Un boato improvviso, poi le fiamme alte diversi metri. È così che, nella notte, i residenti della zona Due Ponti sono stati allertati da un violento incendio divampato all’interno di un autosalone.

Il rogo si è propagato rapidamente tra le vetture parcheggiate a breve distanza l’una dall’altra, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte, che hanno lavorato a lungo per circoscrivere e domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente delicate per la presenza, tra i veicoli coinvolti, di diverse auto elettriche.

In totale sono 13 le vetture completamente distrutte, ridotte a scheletri di metallo. Proprio la presenza di batterie al litio ha reso l’intervento più complesso: lo spegnimento di questo tipo di veicoli richiede procedure specifiche e grandi quantità d’acqua per scongiurare il rischio di thermal runaway, il fenomeno di instabilità termica che può provocare riaccensioni improvvise.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’autosalone era chiuso e non si registrano feriti né persone intossicate.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sono ancora in corso e nessuna ipotesi viene formalmente esclusa, ma i primi accertamenti tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco sembrano orientarsi verso una causa accidentale.

L’incendio potrebbe essere stato innescato dal malfunzionamento della batteria di una delle auto elettriche in esposizione, che avrebbe poi provocato un effetto domino sulle vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

