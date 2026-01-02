Incendio in un B&B a Marconi: tre intossicati e palazzina evacuata

Un venerdì di paura per gli abitanti di via Giovanni Maria della Torre a Marconi. Intorno alle 13:00 di oggi, 2 gennaio 2026, una richiesta d’emergenza ha fatto scattare il protocollo d’urgenza: un incendio è esploso all’interno di un B&B situato al quarto piano, trasformando rapidamente la tromba delle scale in un camino di fumo irrespirabile.

L’evacuazione e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e i Carabinieri della stazione di Roma Porta Portese.

Data la densità del fumo che ha saturato i piani superiori, i soccorritori hanno proceduto all’evacuazione immediata di tutti gli ospiti della struttura e dei residenti della palazzina di otto piani.

Mentre molti inquilini sono stati assistiti in strada, per tre persone si è reso necessario il trasporto in ospedale: Tre persone sono state accompagnate al Policlinico Umberto I per una sospetta intossicazione da fumo. Le loro condizioni sono sotto osservazione, ma non risultano al momento in pericolo di vita.

Mentre diversi altri condomini sono stati medicati dal personale sanitario a scopo precauzionale direttamente sul luogo dell’incendio.

Le cause: ipotesi malfunzionamento

I primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco e dai militari indicano una pista chiara per l’origine del rogo. Le fiamme sarebbero scaturite dal malfunzionamento di un elettrodomestico all’interno del B&B.

Un corto circuito o un surriscaldamento che in pochi istanti ha aggredito gli arredi della camera, generando il fumo che ha fatto scattare l’allarme.

Indagini in corso

L’area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza, mentre i Carabinieri stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura ricettiva.

