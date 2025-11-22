Incendio in una casa di riposo a Torrita Tiberina, morta donna di 87 anni

Una notte che sarebbe dovuta scorrere tranquilla si è trasformata in tragedia alle porte di Roma.

A Torrita Tiberina, piccolo comune della provincia nord della Capitale, un incendio scoppiato all’interno di una casa di riposo ha spezzato la vita di una donna di 87 anni e gettato nel panico operatori e ospiti della struttura.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22, improvvise, in una stanza del primo piano della residenza per anziani di piazza Matteotti. In pochi minuti il fumo ha invaso i corridoi, costringendo chi era all’interno a una corsa contro il tempo.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto, affrontando il rogo tra buio, fumo e urla di aiuto.

In totale sedici ospiti sono stati evacuati: molti accompagnati fuori avvolti nelle coperte, altri sorretti a braccia dagli operatori sanitari.

Quattro anziani, in condizioni più critiche a causa delle inalazioni di fumo, sono stati trasportati in ospedale dal 118.

Per l’anziana che si trovava nella stanza in cui l’incendio è divampato, però, non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco l’hanno trovata senza vita, mentre le squadre – arrivate da Montelibretti, Campagnano e Poggio Mirteto, con autobotti, autoscala, carro autoprotettori, funzionario di guardia e nucleo di polizia giudiziaria – lavoravano senza sosta per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intero edificio.

La struttura è stata posta sotto sequestro. Le cause dell’incendio restano da chiarire: spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire cosa abbia innescato le fiamme e se vi siano responsabilità.

