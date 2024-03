Incendio in una palazzina a Bastogi, due persone intossicate

Momenti di paura questa mattina intorno alle 6.20 in via Piolti de Bianchi nel residence Bastogi, zona Torrevecchia. Dove Fumo e fiamme sono partiti al secondo piano della palazzina F. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste intossicate.

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, le hanno soccorse portandole fuori dall’edificio. Sono state trasportate all’ospedale Gemelli, in condizioni non gravi. Sul posto anche volanti della polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

L’incendio va ad acuire la rabbia dei residenti che, da tempo, segnalano il degrado e l’abbandono del complesso residenziale. In una nota congiunta Aurelio in Comune e Nonna Roma dichiarano: “L’incendio che, nelle prime ore della giornata, ha colpito la palazzina F del complesso residenziale di Bastogi rende evidente come gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non sono più rinviabili”.

“Dopo la nostra interlocuzione con lo staff dell’assessorato al Patrimonio di Roma Capitale, e la memoria di Giunta capitolina recentemente approvata, siamo al fianco delle cittadine e dei cittadini residenti per richiedere un impegno concreto per restituire dignità e sicurezza a chi abita nel quartiere”.

“Chiediamo – conclude la nota – che l’assistenza alloggiativa temporanea venga garantita a tutte le cittadine e a tutti i cittadini coinvolti, senza distinzione alcuna”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati