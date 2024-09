Incendio in zona Casetta Mattei: fiamme nella notta in un autosalone

Nella notte di sabato 28 settembre, un incendio ha colpito un autosalone nella zona di Casetta Mattei, creando momenti di grande apprensione.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sprigionate intorno all’1:15 all’interno del capannone del Ford Store Carpoint, situato in via Giovanni Giuseppe Gizzi, in prossimità del tratto della Roma-Fiumicino e via della Pisana, non lontano da Malagrotta.

Il rogo ha coinvolto ben otto autovetture, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme.

Attualmente, il distretto di polizia di Monteverde sta indagando sulle cause dell’incendio.

