Incendio nella notte a Palestrina: evacuate 30 persone

È stata una notte di paura quella vissuta a Palestrina, comune a sud-est di Roma, dove un incendio scoppiato in un garage ha costretto decine di persone ad abbandonare le proprie abitazioni.

Le fiamme, divampate intorno alle 4:40 del mattino (di mercoledì 8 gennaio), hanno rapidamente invaso l’edificio di via della Stella, generando un denso fumo che ha raggiunto gli appartamenti ai piani superiori.

Le cause e l’intervento dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un’automobile parcheggiata all’interno di un box privato.

Le cause precise del rogo sono ancora da accertare, ma le autorità non escludono al momento un corto circuito o un guasto elettrico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Palestrina e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Residenti evacuati e cure mediche

Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal denso fumo nero, che ha rapidamente saturato l’edificio. Circa 30 persone sono state evacuate in via precauzionale.

Tra loro, alcune hanno riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e sono state accompagnate presso l’ospedale locale per le cure del caso.

Ad uno dei residenti, colpito da difficoltà respiratorie, i medici hanno prescritto una prognosi di cinque giorni.

La situazione attuale

Tuttavia, i danni al garage e al box privato sono evidenti, e le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incendio.

