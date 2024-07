Incendio notturno devasta il Wunderkammer di Castel Gandolfo: locale distrutto

Un rogo improvviso ha divorato nella notte il rinomato ristorante Wunderkammer di Castel Gandolfo, situato in via Spiaggia del Lago, 24.

Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino di giovedì 25 luglio, hanno completamente distrutto il locale, non lasciando scampo agli interni e alle strutture.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre di vigili del fuoco, supportate da due autobotti, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L’intervento dei pompieri, durato diverse ore, ha evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I carabinieri stanno conducendo le indagini per determinare l’origine del rogo. Al momento, non viene esclusa nessuna pista, neanche quella del dolo.

Il Wunderkammer era uno dei locali più noti e frequentati della zona, particolarmente apprezzato dai giovani dei Castelli Romani e di Roma.

