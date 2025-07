Incendio sulla Portuense, agente della Polizia Locale salva un uomo intrappolato in casa

Nel cuore dell’inferno, con il fumo che toglieva il respiro e le fiamme che avanzavano minacciose, un agente della Polizia Locale ha compiuto un gesto che ha evitato una tragedia. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:00, lungo la Via Portuense, in direzione Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma. In quella zona, ancora una volta, è divampato un vasto incendio che ha messo in ginocchio la viabilità e messo in pericolo vite umane.

Tra i primi a intervenire, gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati a mettere in sicurezza le strade e a coordinare l’evacuazione dell’area. Ed è proprio uno di loro che, notando una piccola casa in muratura lambita dalle fiamme e avvolta da una densa coltre di fumo, ha capito che non c’era un secondo da perdere.

Senza esitazione, ha raggiunto l’abitazione, temendo il peggio. All’interno ha trovato un uomo, un cinquantenne italiano, disorientato e bloccato in casa, ormai accerchiato dal fuoco. L’agente, mantenendo sangue freddo nonostante le condizioni estreme, è riuscito a far uscire l’uomo in sicurezza, con il supporto di altri colleghi accorsi immediatamente.

Il salvataggio si è concluso nel migliore dei modi: il 50enne, pur fortemente scosso, non ha riportato ferite. Solo tanta paura e la consapevolezza di essere stato salvato in extremis da un gesto di puro coraggio.

Intanto le autorità continuano a indagare sull’origine dei numerosi incendi che, da settimane, colpiscono ripetutamente le stesse zone tra Ponte Galeria, Magliana e Fiumicino. Il sindaco Mario Baccini ha parlato apertamente di “strategia criminale” e si è detto fiducioso nell’intervento della magistratura.

