Incendio vicino al Gra, fumo denso e disagi alla circolazione

Roma ha vissuto un altro pomeriggio di fuoco. Letteralmente. Intorno alle 14, in via della Maglianella, alte lingue di fiamma hanno iniziato a divorare sterpaglie e terreni incolti.

In pochi minuti, il vento ha alimentato il rogo spingendolo verso via Pietro Ubaldo Angeletti. E con le fiamme, è arrivato anche un denso fumo grigio, che si è riversato sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo di via di Boccea.

Dal civico 266 di via della Maglianella è partita la richiesta d’intervento: due squadre dei vigili del fuoco, un pickup e l’elicottero Drago 156 si sono alzati in volo per contenere il fronte delle fiamme. A terra, in ausilio, i volontari della Protezione Civile dell’Associazione di soccorso Giannino Caria Paracadutisti.

Il fumo, fitto e pungente, ha ridotto la visibilità a pochi metri sul raccordo, costringendo automobilisti e camionisti a rallentare bruscamente.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, le volanti della questura e le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate a guidare i veicoli fuori dalla coltre grigia e a mettere in sicurezza il traffico.

La situazione è stata riportata sotto controllo nel tardo pomeriggio, ma resta alta l’attenzione: la combinazione di alte temperature, vento e terreni secchi continua a trasformare ogni scintilla in un potenziale incendio.

