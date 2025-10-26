Incidente mortale a Genzano: muore una donna di 62 anni in uno scontro frontale

Ancora un dramma sulle strade di Roma e provincia. Dopo la morte di Beatrice Bellucci, la 20enne travolta sulla Cristoforo Colombo, un nuovo incidente mortale ha scosso la zona dei Castelli Romani.

A perdere la vita è stata Fiammetta Ciacci, 62 anni, rimasta uccisa in un violento scontro frontale lungo via Pagliarozza, la strada che collega Ariccia a Genzano di Roma.

Era da poco passato il tramonto, intorno alle 19:20 di sabato 25 ottobre, quando la Fiat 600 guidata dalla donna si è scontrata con una Toyota Rav4 che sopraggiungeva in direzione opposta, all’altezza dell’incrocio con vicolo di Sant’Antonio.

L’impatto è stato devastante: la piccola utilitaria è stata scaraventata fuori carreggiata, terminando la corsa contro la vegetazione a bordo strada.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per Fiammetta non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre l’uomo di 50 anni al volante della Toyota, sotto shock, è risultato illeso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Genzano, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Non si esclude che una perdita di controllo o una manovra improvvisa possano aver causato lo schianto.

La salma di Fiammetta Ciacci è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata, dove resta a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito.

