Incidente mortale a Natale, perde il controllo della moto e finisce contro il guard rail: muore 49enne

Il giorno di Natale si è tinto di tragedia sulle strade di Roma. Poco prima delle 11 del mattino, lungo la via Aurelia, una corsa in moto si è trasformata in un dramma senza ritorno.

Un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Honda NX ed essere finito violentemente contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Massimina, al chilometro 12,870 della statale. Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro avrebbe sbandato, senza che altri veicoli risultino coinvolti, andando a schiantarsi contro le barriere laterali. L’impatto è stato devastante.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, il personale Anas e gli agenti del gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi, è stata disposta l’uscita obbligatoria sulla complanare al chilometro 13,900, con inevitabili disagi alla circolazione.

La moto è stata posta sotto sequestro, mentre gli agenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio, anche le condizioni meteo: la pioggia caduta nelle ore precedenti e la visibilità ridotta potrebbero aver reso l’asfalto particolarmente insidioso. Un Natale segnato dal silenzio delle sirene e da una vita spezzata sull’asfalto.

