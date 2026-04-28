Incontro del CdQ Villa De Sanctis con Palmieri: l’elenco delle criticità del territorio

Si è tenuto nel pomeriggio del 27 aprile nel locale dell’ex bocciofilo un incontro in cui, dopo una breve relazione del presidente del CdQ Pasquale Scafetta sono intervenuti diversi iscritti che hanno portato a conoscenza di Giammarco Palmieri presidente della commissione ambiente capitolina e già presidente del municipio prima VI e poi V a seguito dell’accorpamento degli stessi con la riforma voluta dallo schieramento di centrodestra che vedeva Gianni Alemanno Sindaco di Roma.

Una ad una sono state elencate tutte le gravi problematiche che ormai da anni affliggono il territorio. Problematiche che tendendo purtroppo a peggiorare sempre di più, per una cronica mancanza di manutenzione.

Palmieri ha preso nota del lungo elenco di richieste, che vanno dalla sistemazione definitiva della pavimentazione di largo S. Gerardo Maiella, alla sistemazione di alcuni marciapiedi ormai pericolosi e al limite della praticabilità, alla manutenzione del verde ad iniziare dal taglio dell’erba, alla potatura di alberi dove questi sono arrivati a creare problemi all’illuminazione pubblica.

È stata ricordata a Palmieri la necessità di avere un attraversamento pedonale e che sia in sicurezza su viale della Primavera (l’unico oggi è quello davanti al Nido comunale e poi nulla più fino a via Casilina).

Un problema questo che insieme a quello della rotatoria all’altezza di via dei Glicini, porterà direttamente all’assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

Ovviamente al Presidente della commissione ambiente abbiamo portato anche la necessità di intervenire sui giardini Camilli e sul giardino Muse entrambi su via R. Balzani.

Si è parlato anche del Parco Teoli dove si attende il progetto definitivo e la conclusione dell’iter per arrivare all’inizio dei lavori, visto già il finanziamento iscritto in bilancio per le opere da realizzare.

Il CdQ ha anche ribadito la necessità di eliminare la barriera architettonica su via C. Durante e di verificare l’efficienza dell’illuminazione dopo la potatura dei tigli.

Ovviamente uno dei punti centrali dell’incontro è stato quello di sollecitare lo sgombero e la bonifica dell’area dell’ex Teatro Tenda Nuovo Pianeta su via R. Lombardi. Una richiesta di demolizioni che avviò proprio Palmieri, allora Presidente del Municipio.

Il Comitato di Quartiere ha richiesto a Palmieri di intervenire anche con Ama per quanto riguarda lo spazzamento delle strade che nonostante le assicurazioni date dallo stesso D.G. di Ama dott. Filippi alla presentazione del Masterplan, vede il numero di passaggi insufficiente a mantenere marciapiedi decorosi e puliti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.