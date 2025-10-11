Infarto durante il jogging: salvato in extremis grazie a videochiamata e defibrillatore

Mattinata di paura a Castel Gandolfo per un 48enne colpito da un malore mentre correva con gli amici. L’uomo, all’altezza di via dei Pescatori, ha accusato un improvviso arresto cardiaco, mettendo in allarme chi lo accompagnava.

La situazione poteva trasformarsi in tragedia, ma la prontezza dei soccorsi e un pizzico di fortuna hanno fatto la differenza.

Un cittadino, vedendo l’amico in difficoltà, ha immediatamente chiamato il 118. Dalla centrale operativa, il personale sanitario ha attivato il servizio di localizzazione “Flagmii”, utile per situazioni di emergenza complesse.

In pochi minuti è stato inviato un link per una videochiamata in tempo reale, grazie alla quale infermieri e medici hanno potuto guidare passo passo gli amici del malcapitato sulle manovre da seguire.

A rendere l’intervento ancora più efficace, il destino ha voluto che nelle vicinanze ci fosse una colonnina con un defibrillatore.

Il dispositivo è stato utilizzato con tempestività, stabilizzando il paziente prima dell’arrivo dell’eliambulanza.

Trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, il 48enne è arrivato cosciente e senza necessità di intubazione.

Una sequenza di circostanze fortunate – dalla rapidità dei soccorsi all’assistenza da remoto e al defibrillatore a portata di mano – ha scongiurato il peggio.

