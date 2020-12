Iniziativa benefica di Odv Guardie per l’ambiente Protezione Civile e Tutela Ambientale

Al via la raccolta benefica “Solidarietà per i più piccini un giocattolo per un bambino”: raccolta alimenti-giocattoli-alimenti amici animali, di Odv Guardie per l’ambiente Protezione Civile e Tutela Ambientale

Arrivata al 13°anno la solidarietà non si ferma con il covid-19. Si cercano negozi, ditte, persone che possono donare materiale.

La difficoltà del momento ha aumentato drasticamente il numero delle famiglie in difficolta’ ed anche un gesto semplice come un regalo di Natale puo’ accendere un sorriso in più e donare un momento di serenità. L’emergenza ha colpito anche i rifugi e le oasi dove sono accuditi i nostri amici animali.

L’associazione si è organizzata cosi con aperture:

giovedi 17 dicembre 11:00-13:00

venerdi 18 dicembre 10:00-12:00

domenica 20 dicembre 10:00-12:00

Per lista e date in aggiornamento seguire il link

https://odvgpanotizieguardieperlambiente.blogspot.com/2020/12/arriva-natale-solidarieta-per-i-piu.html

Cosa portare?

*prodotti alimentari: panettoni – pandoro – torrone – omogenizzati pesce, pollo, frutta – parmigiano – biscotti e merendine confezionati – scottex – tonno in scatola al naturale

*igiene personale: shampoo – bagno schiuma – spazzolini da denti per piccoli – igienizzanti mani – salviette umidificate – crema neonati – disinfettanti

*giocattoli nuovi o in ottimo stato

*amici animali: croccantini – scatolette per cani e gatti – lettiere – coperte per riscaldare i pelosi ospiti e assistiti nei rifugi – cibo per coniglietti

Per contribuire alla raccolta, si raccomanda di consegnare materiale in ottimo stato, in ordine e pulito-igienizzato; solo così si potrà fare la felicità di tanti.

Il materiale donato viene consegnato alle strutture sul territorio

Sede in viale Palmiro Togliatti 1280

Si prega di contattare per confermare la presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti

SMS 331.7565144 EMAIL gpagruppopcroma@gmail.com

Emanuela Malaggese