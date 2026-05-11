Inseguimento da film a San Paolo: moto in fuga e gazzella dei Carabinieri speronata, due feriti

Un mezzogiorno di follia e sirene spiegate tra le strade del quartiere San Paolo. Quello che doveva essere un normale controllo stradale si è trasformato, in pochi istanti, in un pericoloso inseguimento terminato con un arresto e un grave incidente stradale che ha visto coinvolti due anziani.

La fuga e il caos

Tutto ha inizio intorno alle 12:40 di ieri in via Chiabrera. Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intima l’alt a un giovane a bordo di una motocicletta. Il conducente, un 18enne del Bangladesh già noto agli archivi della giustizia, invece di frenare accelera bruscamente.

Il ragazzo decide di sfidare le forze dell’ordine, lanciandosi in una fuga a folle velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona.

I militari si pongono immediatamente all’inseguimento con i dispositivi acustici e luminosi attivati, procedendo in assetto di emergenza.

È a questo punto che la situazione precipita: all’altezza di un incrocio, un’auto condotta da un uomo di 73 anni ignora la segnaletica di stop, centrando in pieno la fiancata dell’autoradio dell’Arma impegnata nella caccia al fuggitivo.

Il bilancio del sinistro

L’impatto è violento. La gazzella dei Carabinieri riporta danni pesantissimi alla carrozzeria, ma i militari a bordo escono miracolosamente illesi dall’abitacolo.

Ad avere la peggio sono gli occupanti della vettura privata: il conducente 73enne è stato refertato con una prognosi di 30 giorni, mentre la passeggera, una donna di 72 anni, è stata trasportata d’urgenza al San Camillo, dove si trova tuttora ricoverata in osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi scientifici e la ricostruzione della dinamica dello scontro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

La cattura

Nonostante l’incidente avesse messo fuori gioco la prima pattuglia, la rete tesa dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile non ha lasciato scampo al diciottenne. Un secondo equipaggio, coordinato dalla centrale operativa, è riuscito a intercettare e bloccare la moto poco dopo.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria: la sua fuga spericolata, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due passanti ignari, si è conclusa davanti a un giudice.

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