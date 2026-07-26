Inseguimento da incubo tra via Nomentana e Corso Trieste: auto rubata bloccata nel traffico
I fuggitivi, un 36enne cubano e un 33enne peruviano, non si sono fermati all'alt dell'Arma. La corsa è finita in mezzo al traffico, poi il tentativo di fuga a piedi tra la gente
Un tardo pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri, tra le vie del quartiere Nomentano.
Nel corso dei quotidiani servizi di pattugliamento e contrasto alla microcriminalità diffusa nella Capitale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini stranieri – un 36enne cubano e un 33enne peruviano, entrambi con precedenti – ritenuti gravemente indiziati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.
La fuga a tutta velocità e l’imbuto nel traffico
La vicenda è scattata quando un’autoradio del Nucleo Radiomobile, in transito lungo via Nomentana, ha notato un’autovettura sospetta con due uomini a bordo e ha intimato l’alt per effettuare un normale controllo di routine.
Il conducente del mezzo, invece di accostare, ha premuto a fondo sull’acceleratore, dando vita a un lungo e pericoloso inseguimento tra le strade cittadine.
La corsa a rotta di collo si è protratta fino a Corso Trieste dove, a causa dell’intenso traffico dell’ora di punta, i due fuggitivi si sono trovati la strada sbarrata dalle altre auto incolonnate.
La fuga a piedi e le manette
Visti impossibilitati a proseguire in macchina, i due occupanti hanno abbandonato l’autovettura in mezzo alla carreggiata e hanno tentato una disperata fuga a piedi tra i passanti.
I Carabinieri si sono lanciati immediatamente al loro inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungerli, immobilizzarli e ammanettarli a poca distanza dal veicolo.
I successivi riscontri condotti nell’immediatezza sulla targa e sul telaio del mezzo hanno svelato il motivo della folle fuga: l’automobile era stata rubata lo scorso 1° luglio.
Al termine degli accertamenti, il veicolo è stato recuperato dai militari e riconsegnato al legittimo proprietario.
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