Inseguimento e blitz: sequestrati quasi 100mila euro e quintali di droga tra Albano, Aprilia e Ardea

Notte ad alta tensione tra Albano Laziale, Aprilia e Ardea, dove un inseguimento sulle strade si è trasformato in un’operazione antidroga lampo, culminata con sequestri per decine di migliaia di euro e oltre 50 chili di stupefacenti.

Tutto comincia ad Albano, lungo la via Nettunense. È lì che i Carabinieri della Stazione di Cecchina, impegnati in un normale servizio di controllo, intimano l’alt a un motociclista.

L’uomo, invece di fermarsi, spalanca il gas e tenta la fuga. Ne nasce un inseguimento ad alta velocità durato quattro chilometri, tra sorpassi azzardati e sirene spiegate, fino a quando i militari riescono a bloccarlo.

Nel vano portaoggetti della moto, la sorpresa: 24.800 euro in contanti, ordinatamente suddivisi in mazzette.

Una cifra che, secondo gli investigatori, ha tutta l’aria di essere frutto di attività illecite. I soldi vengono sequestrati e scattano immediatamente perquisizioni a tappeto.

Da Albano, le indagini conducono ad Aprilia, dove in un’abitazione vengono trovati 52,1 chili di droga: 45,7 di hashish e 6,4 di marijuana, confezionati sottovuoto e pronti per essere immessi sul mercato.

Ma non è finita. Un altro filone porta ad Ardea: qui, in un diverso appartamento, i Carabinieri rinvengono 72.500 euro in contanti e appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio, veri e propri registri della droga.

Alla fine del blitz, il bilancio parla chiaro: un arresto per detenzione ai fini di spaccio, due denunce per ricettazione, e un duro colpo a un giro di stupefacenti che si muoveva tra i Castelli Romani e il litorale.

