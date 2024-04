Internazionali BNL d’Italia, presentata al Colosseo l’81esima edizione

Dal 6 al 19 Maggio 2024, Roma torna ad essere la capitale del tennis: in arrivo l’81esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, torneo presentato oggi al Colosseo, che si svolgerà nel parco del Foro Italico. Un evento globale che attirerà campioni e spettatori da tutto il mondo, ma anche una manifestazione per romane e romani, un’iniziativa coinvolgerà la città.

Dopo il successo dello scorso anno, l’edizione 2024 punta al record di spettatori, se ne prevedono 350.000, e avrà in campo i campioni azzurri, dal grande numero uno Jannik Sinner agli altri componenti della squadra vincitrice della Coppa Davis. Piazza del Popolo diventerà il terreno di gioco di prequalificazione ed esibizioni: qui gli appassionati e i più piccoli potranno assistere gratuitamente agli incontri.

In programma oltre 300 match di altissimo livello. In apertura un torneo di prequalificazioni, che dal 30 aprile al 3 maggio offrirà a tutti i tesserati che si sono qualificati, a prescindere dal livello o dalla categoria di appartenenza, la possibilità di vivere l’emozione di giocare sullo storico terreno rosso del Foro.

Lunedì 6 Maggio, presso Fontana di Trevi, avverrà il sorteggio congiunto dei tabelloni principali, con partenza del torneo di qualificazione al tabellone principale. Il 7 Maggio, invece, si giocheranno i primi dieci match del main draw femminile, mentre quello maschile prenderà il via l’8.

A impreziosire un programma già ricco sono previsti, nel corso della seconda settimana di gare, un Torneo Internazionale Under-16 – che metterà in campo le migliori promesse del tennis giovanile e gli Internazionali BNL d’Italia di wheelchair (dal 17 al 19 maggio). Due le finali: il 18 maggio quella del WTA 1000, il giorno seguente quella dell’ATP 1000.

L’area del Foro Italico :

Cresce la superficie complessiva dedicata alla manifestazione sportiva. La zona delle piscine sarà nuovamente a disposizione del tennis, con un’area players ulteriormente allargata. Aumenterà anche il numero dei match-practice court, che saranno 18: uno completamente nuovo verrà allestito davanti alla ‘Casa delle Armi’.

A questi, se ne affiancherà uno installato in Piazza del Popolo (che ospiterà alcuni match delle prequalificazioni, così come allenamenti degli atleti in gara, oltre ad una serie di attività curate dai tecnici federali, indirizzate principalmente ai più giovani) e altri 17, messi a disposizione dei giocatori da 5 prestigiosi circoli romani.

Oltre al tennis, anche gli altri sport con racchetta troveranno la loro dimensione, grazie alla realizzazione di campi dedicati a padel, pickleball e squash.

Confermato anche il ponte sospeso, splendida passerella con colpo d’occhio su Viale delle Olimpiadi, che consentirà ai tennisti di spostarsi comodamente dall’area delle piscine al Campo Centrale.

Celebrazione del trionfo in Coppa Davis:

Nella cornice degli IBI ci sarà spazio anche per continuare a celebrare lo storico successo dell’Italia tornata, lo scorso novembre, a trionfare in Coppa Davis dopo ben 47 anni. Oltre alla presenza del prestigioso trofeo, che resterà in esposizione dal 4 al 19 maggio presso il Circolo del Tennis, tra i numerosi eventi dedicati ci sarà la presentazione ufficiale di un francobollo, di una moneta e di alcune medaglie commemorative realizzate in collaborazione con Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le attività:

L’appuntamento del Foro Italico coinvolgerà tutto il ‘Sistema Italia’ grazie alle tante attività dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ rivolte ai più giovani. Prosegue il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado che saranno presenti agli IBI e potranno usufruire delle attività programmate allo Young Village.

Dalla sua nascita nel 2014 il progetto ‘Racchette in Classe’ della Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con la FITeT e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha avvicinato agli sport di racchetta migliaia di ragazzi in ogni angolo d’Italia. Inoltre, con una lettera inviata a 2600 Scuole Tennis affiliate alle FITP è stata offerta l’opportunità di assistere allo spettacolo degli IBI a prezzi speciali.

Nella settimana conclusiva (13-19 maggio), per la prima volta la FITP organizza un torneo Under-16 maschile e femminile di Tennis Europe, con l’Italia rappresentata dalle ragazze e dai ragazzi della Nazionale di categoria.

Per conoscere tutti i giocatori in gara e le altre novità della manifestazione, visita il sito dell’evento

