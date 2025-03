Intervista a Lola De Arcangelis

Abbiamo intervistato Lola De Arcangelis, Atleta di ICS Volley Santa Lucia – Società di Pallavolo in Serie B1

Da tanti anni fai parte di ICS Volley Santa Lucia. Cosa significa per te questa maglia e questa società?

Dal primo momento in cui sono entrata a far parte di questa società, ho capito subito quale fosse la sua essenza: l’amore per il proprio territorio. Fin da subito ho percepito un’energia positiva, ma oggi più che mai sento di avere un’altra casa. Perché è così che mi sento ogni volta che entro in palestra.

Da atleta, quanto ha influito l’ambiente di ICS Volley Santa Lucia nel tuo percorso?

Nel mio percorso sportivo, ICS ha sicuramente avuto un grande impatto, aiutandomi a migliorare sotto molti aspetti. Tuttavia, credo sia ancora più importante il modo in cui ha influenzato il mio percorso personale, permettendomi di incontrare le persone giuste al momento giusto, facendomi crescere e comprendere molte cose.

Il legame con il territorio e il supporto dei tifosi sono sempre stati un punto di forza per questa società. Quanto conta per te sentire il calore del pubblico e quanto può fare la differenza in campo?

Il nostro tifo è fondamentale! Il loro supporto mi dà una carica incredibile, come una doppia dose di adrenalina ed energia. Siamo davvero fortunati ad averli al nostro fianco, e sono certa che questo legame speciale esista perché tra ICS e il pubblico non c’è distanza: camminiamo insieme verso lo stesso obiettivo. Unione, serenità e divertimento per il nostro territorio.

C’è una partita o un momento che ricordi con particolare emozione, magari uno di quelli che ti ha fatto dire “è per questo che gioco a pallavolo”?”

Posso dire con certezza che non c’è un solo momento speciale. Ogni volta che entro in campo per una partita, sento ancora le farfalle nello stomaco. Credo che questo sia possibile non solo per la passione che porterò sempre con me, ma anche grazie all’ambiente in cui mi trovo.

Hai tante piccole tifose ICS Volley Santa Lucia che ogni fine partita scendono in campo per fare una foto con te! Trasmettere i valori dello sport alle nuove generazioni è davvero importante. Cosa senti di dire alle atlete che fanno un percorso di crescita nella pallavolo?

Sono estremamente felice di questo, ma ancora di più nel vedere quanto i giovani atleti si stiano appassionando sempre di più al nostro sport e a questa realtà come ICS.

ICS è un ambiente sano, che valorizza non solo l’atleta, ma soprattutto la persona. Il consiglio che mi sento di dare a tutti è di perseverare, resistere e credere sempre nei propri sogni.

Ognuno di noi ha la possibilità di scegliere quale strada percorrere, e tutto parte da noi stessi. Quindi inseguite i vostri sogni, visualizzateli come reali e possibili. (E ovviamente, prima viene la scuola!)

