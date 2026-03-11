“Invecchiamento attivo” al Centro Anziani APS Villa de Sanctis

Grande debutto e successo di pubblico sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, “L’eredità” commedia brillante in due atti, piena di equivoci e che racconta una storia inventata, ma è uno spaccato di vita reale che prende spunto dall’arrivo di una lettera – testamento, indirizzata all’Amministrazione Comunale, di un emigrato che aveva fatto fortuna e ha designato, come suo unico erede, un figlio mai conosciuto residente nel paesino della nostra provincia.

Una parte dell’eredità viene promessa all’Amministrazione nel caso in cui riesca nell’identificazione dell’erede. Questa diviene la scintilla che accende l’egoismo dei personaggi, il tema centrale è proprio quello dell’egoismo umano che fa rifiorire, in questo essere “superiore”, degli atavici istinti animali.

Dinanzi al “dio denaro” tutti fanno carte false per ottenere il miglior guadagno possibile, tutti alla ricerca del proprio tornaconto.

Spinti da interessi diversi, i personaggi si dividono, stipulano fittizie alleanze, creano equivoci e danno origine a diversi colpi di scena, con un finale a sorpresa che farà riflettere.

Risate e momenti che parlano un po’ di tutti noi.

Spettacolo divertente, bravissimo Giuliani Ruggero (Ettore – Usciere) regista e attore, Pacciani Gianfranco (Marco – Consigliere opposizione) sue anche le scenografie, Balducci Anna (Cecilia – Fruttivendola), Guidobaldi Emiliano (Primo – Figlio fruttivendola), Zanon Tiziana (Flavia – Moglie del sindaco), Ventriglia Cristian (Romoletto – Figlio di Maria), Biscetti Sofia (Maria- Moglie di Pietro e sorella del sindaco), Ambrosio Aniello (Pietro – Consigliere), (tutti attori al loro esordio), Andreoli Cinzia (Giulia – Consigliera e amante del sindaco), Russo Enzo (Claudio – Barista), Costanzo Enrico (Antonio – sindaco), questi attori che hanno già esordito con Giuliani Ruggeri.

Meritevole e perfetto tutto lo Staff, al già citato Gianfranco PACCIANI che ha curato tutte le Scenografie, Marisa De Pastena, Trucco e Costumi molto originali, Daniele e Gianni Gravina, Luci – Suono e Sicurezza in Teatro, Paradisi Marco con il suo Staff Tecnico Audio e luci.

Abbiamo ascoltato tra il pubblico molti commenti positivi; “avevamo bisogno di una storia semplice, umana ma soprattutto ….comica da morire”, “posso dire che ho passato un pomeriggio molto divertente, commedia con un ritmo da vedere tutto d’un fiato. Bravissimi tutti”, “ E’ una commedia coinvolgente e molto divertente”

Dopo le due serate che hanno registrato il “tutto esaurito” fin dai primi giorni di cartellone, si è deciso di programmare altre due serate di replica da organizzare per i prossimi mesi.

