Investita da un Taxi in zona Sapienza, 28enne gravemente ferita

Una donna è rimasta gravemente ferita, nella serata di ieri Lunedì 18 Marzo 2024 , a causa di un investimento stradale avvenuto in viale Regina Margherita intorno alle 19:35 . La donna, una 28enne italiana, è stata travolta, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Sapienza, da un taxi Lexus guidato da un 50enne. La donna, trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I non è in pericolo di vita.

