Invito alla lettura di Reiner Kunze al Pentatonic

Domenica 12 ottobre 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – a Roma Laurentina

Invito alla lettura: Reiner Kunze, Chi è per la rosa è contro l’ordine. Poesie scelte

A cura di Paola Del Zoppo. Traduzioni di Anna Maria Curci, Paola Del Zoppo, Sara Paolini, Elena Vitali. Saggi di Anna Maria Curci e di Paola Del Zoppo, (Interno Poesia Editore 2025)

Paola Del Zoppo in dialogo con Anna Maria Curci

Reiner Kunze è nato nel 1933 a Oelsnitz. Ha studiato filosofia e giornalismo a Lipsia. La sua iniziale adesione alla SED, il Partito socialista unitario della DDR, si incrina presto anche per influenza del poeta ceco Jan Skácel, di cui Kunze è stato traduttore per decenni.

Nel 1961 il poeta sposa la dottoressa ceca Elisabeth Littnerová e ne adotta la figlia Marcela. Ben presto il suo atteggiamento critico verso il regime scontenta il Politbüro, mentre le sue prime poesie si diffondono sia nella Germania Federale, sia in Polonia e Cecoslovacchia, spesso in samizdat. Kunze viene escluso dall’associazione degli scrittori, sarà costantemente spiato e sottoposto, con la moglie e la figlia, a numerosi interrogatori. Nel 1976 l’alternativa è lasciare il Paese o affrontare un processo politico per “attività antistatali”, e la famiglia Kunze si trasferisce nel 1977 nella Repubblica Federale.

Per la sua opera di saggistica, poetica e narrativa ha ricevuto numerosi premi letterari tedeschi e internazionali, tra cui il Premio Büchner, il Premio Trakl e il Premio Hölderlin, nonché l’America Award in Literature – il cosiddetto Nobel americano – oltre a numerosi riconoscimenti e medaglie di stato per il valore politico e pacifista dei suoi testi. La sua poesia e la sua prosa sono state tradotte in trenta lingue. Questa è la prima antologia italiana che presenta poesie dell’intero arco dell’attività di Reiner Kunze, dagli anni Sessanta a oggi.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

