Jessica Ferro in “La Fiaba di Cenerentola” al Teatro Aniene di Roma

Jessica Ferro, la talentuosa attrice romana, torna in scena con “La Fiaba di Cenerentola”, uno spettacolo capace di parlare a tutte le età e di riportare il pubblico dentro l’incanto delle storie senza tempo.

Ispirata allo spirito delle fiabe di Charles Perrault, la messinscena racconta il viaggio di una giovane donna che, nonostante le ingiustizie e i sogni troppo grandi per restare chiusi in una soffitta, non perde mai la sua grazia.

Dal focolare al ballo, la protagonista attraversa un mondo fatto di colori, musica e scenografie suggestive, dove la magia si intreccia con l’emozione.

“La fiaba dei sogni” è uno spettacolo pensato per i bambini, ma capace di conquistare anche gli adulti che non hanno mai smesso di credere nella forza dei desideri.

Una storia luminosa, romantica ed elegante, che invita a lasciarsi andare e a riscoprire lo stupore, ricordandoci che sognare non ha età.

Uno spettacolo adatto a tutti, da vivere dal vivo e da non lasciarsi semplicemente raccontare.

Via delle Vigne Nuove, 458 – Roma

Venerdì 6 febbraio – ore 21.00

Sabato 7 febbraio – ore 18.00

Domenica 8 febbraio – ore 18.00

Info e prenotazioni: al numero 392 230 5333 (lun-dom 10:00-22:00) o tramite email all’indirizzo teatroaniene@gmail.com

