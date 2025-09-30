La Bohème in scena al Pigneto dal 3 al 5 ottobre 2025

Dal 3 al 5 ottobre al Teatro Vignoli sarà rappresentata una delle più amate opere di Giacomo Puccini, La Bohème.

Protagonisti saranno gli allievi dell’Opera Studio, l’orchestra e il coro Vox in arte Ensemble diretti dal maestro Roberto Bongiovanni.

L’Opera studio di alto perfezionamento è stato organizzato dall’associazione culturale Vox in arte, sotto la direzione artistica di Michele Martusciello e patrocinato dal V Municipio.

Gli allievi sono stati preparati dal maestro di canto Ricardo Tamura; la regia affidata a Manuela Montanaro e l’allestimento scenico a Caterina Martusciello; la preparazione del Coro è stata curata dal maestro Domenico Maglioni; la dizione e l’arte scenica da Michela Marconi.

Ha collaborato l’associazione culturale APS Polvere di Stelle.

Gli spettacoli andranno in scena il 3 e 4 ottobre alle ore 18 e il giorno 5 alle ore 17.

L’ingresso è a offerta libera. Per le prenotazioni telefonare al numero 3348791904 (M.Martusciello).

Il giorno 3 ottobre è prevista una matinée alle ore 10 per le scolaresche.

Teatro Vignoli via Bartolomeo D’Alviano 1, Roma.

