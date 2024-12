La Capitale torna a sparare: gambizzato un uomo, indagini in corso

Era una sera come tante altre a Vermicino, una zona che segna il confine tra la Capitale e Frascati, quando i residenti hanno udito intorno alle 19 di mercoledì 4 dicembre, il suono netto e glaciale di colpi d’arma da fuoco.

Poco dopo, in via di Vermicino, la scena si è svelata in tutta la sua brutalità: un uomo, 43 anni, a terra, ferito alle gambe.

Le sirene del 118 hanno rotto il silenzio della paura, mentre la vittima, identificata con le iniziali S.E., veniva trasportata d’urgenza all’ospedale Tor Vergata. È in codice rosso, in prognosi riservata, ma per fortuna la sua vita non è in pericolo.

Agguato o messaggio?

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata bersaglio di un agguato, forse il culmine di un regolamento di conti.

La zona, al confine tra Roma e Frascati, è tristemente nota per episodi legati allo spaccio e alla criminalità organizzata, e le modalità del gesto non lasciano spazio a dubbi: un messaggio diretto e spietato.

S.E., che al momento non è stato ancora interrogato a causa delle sue condizioni, avrebbe dichiarato ai soccorritori del 118 di essere stato ferito in un agguato.

Indagini a tutto campo:

La polizia di Stato si è subito attivata. La squadra della scientifica ha recuperato due bossoli e altri elementi utili sulla scena, mentre le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire immagini cruciali per identificare il responsabile o i responsabili dell’agguato.

Gli investigatori attendono con impazienza di poter ascoltare la vittima, nella speranza di ottenere dettagli che possano chiarire i contorni di una vicenda che sembra intrecciarsi con le faide interne al mondo dello spaccio.

Un copione già visto:

L’agguato di Vermicino richiama alla memoria un episodio avvenuto poco più di un mese fa a Velletri. Un ragazzo di 26 anni era stato gambizzato mentre si trovava con il fratello gemello. Anche in quel caso, le indagini portarono a ipotizzare un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio.

Due storie apparentemente scollegate, ma che potrebbero nascondere un filo rosso comune: la violenza sommersa che serpeggia nelle borgate, una realtà in cui le armi sembrano essere diventate l’unico strumento di dialogo.

