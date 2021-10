La Capomassi di rEvoluzione sosterrà Daniele Rinaldi nel V municipio e Enrico Michetti al Comune

Il 13 ottobre la candidata alla presidenza del V municipio della lista rEvoluzione, Sabrina Capomassi, ha pubblicamente dichiarato il suo appoggio per il ballottaggio del 17 e 18 ottobre al candidato di centrodestra Daniele Rinaldi e per la carica di Sindaco a Enrico Michetti.

“Ringrazio gli elettori che mi hanno votato. Alla vigilia dell’importante ballottaggio di domenica sento la necessità di confermare ancora una volta il mio impegno sui tanti progetti a favore del V Municipio che intendo portare avanti per migliorare la vita di chi come me abita nella periferia di Roma, per troppo tempo dimenticata dalla giunta Raggi come dimostrato dall’esito negativo (per lei) della tornata elettorale.

Proprio per questo, proprio per mettere davanti a tutto l’interesse degli elettori, ho deciso – ha dichiarato la Capomassi – di sostenere la candidatura di Michetti Sindaco e di Daniele Rinaldi alla guida del V Municipio che hanno pienamente condiviso i progetti da me sostenuti e hanno garantito il totale appoggio per la loro realizzazione. Per questa ragione li ringrazio e farò tutto ciò che è in mio potere per sostenere la vittoria della lista Michetti”.