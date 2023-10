Mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 17:00 si terrà la Cerimonia Conclusiva della 34ª Edizione dell’Arte nel Portico presso l’Auditorium dell’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83

– Proiezione di foto e video dell’evento

– Premiazione degli artisti partecipanti: ANNA RITANGELUCCI – LORETTA ANTONI – MIRELLA ARIUOLO – ANNA BECCACECI – CARLA BELISARI – SILVIA CASADEIELIO CAROCCI – SILVANA CARUSOTTI – SILVIA CERIO – EDUARDO CONSOLE – MARINA DE CASAMASSIMI – LUCIA DI DOMENICA – TIZIANA DI PIETROPAOLO – ANTONIETTA D’ORAZIO – STEFANO FEDELI – ROBERTA GIGANTE – CHIARA GIULIANI – RITA GIUMMO – MARIO GRASSO – DOMINIKA KACZOR – MARIA CRISTINA LUCIDI – ANNA MARIANI – ALENA MARIN – VINCENZO NERI – NANDO SARDELLA – LEONARDO SBARAGLIA – CARLA TINTO – ANNA TOTARO

– Assegnazione “XXIV PREMIO VIRGILIO MELANDRI”

Le opere in concorso del “XXIV PREMIO VIRGILIO MELANDRI”, con il tema: “Omaggio a LEONARDO DA VINCI” sono state esposte in Via Meuccio Ruini il 29 e 30 settembre ed i visitatori hanno potuto esprimere la propria preferenza sia sul posto che on line sulla pagina FB dell’Associazione lL Foro

Ecco i Quadri Partecipanti alla 34° Edizione dell’Arte nel Portico e l’opera che otterrà più interazioni sarà premiata durante la cerimonia conclusiva mercoledì 4 ottobre 2023 ore 17 presso l’Auditorium dell’Istituto Minerva.

Le votazioni saranno aperte fino a martedì 3 ottobre 2023 ore 20.00.