La chitarra contemporanea. Dialogo fra Goran Listes, Francesco Di Giovanni, Fabio Fasano

In occasione della Festa della Musica 2019, verrà offerto un omaggio a La chitarra contemporanea: un concerto dedicato alla scrittura per chitarra che vedrà incontrarsi Fabio Fasano, chitarrista (Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento) ed interprete raffinato, con due autori che, ciascuno a modo suo, hanno dedicato alla scrittura per questo strumento la propria creatività: Goran Listes e Francesco Di Giovanni. Entrambi assieme chitarristi e compositori spiegheranno, con i suoni e le parole, i magici percorsi che intercorrono fra la loro fantasia e personalità artistica e le loro opere.

Goran Listes proporrà, quindi, le sue Sonata per chitarra op.11 e Rapsodia Ragusana op. 16 per chitarra sola.

Fabio Fasano, già interprete da anni della musica di Di Giovanni, proporrà di Francesco Di Giovanni la Suite moderna (Ore tarde), l’Elegia per un fiore dall’asfalto e Blue Roma “Omaggio a George Gershwin”. E chiuderà, assieme a Goran Listes, con due brani per due chitarre, uno per ciascun autore, tra cui quello composto da Di Giovanni appositamente per questa occasione.

Introdurranno l’incontro Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e Manuela Di Donato, Presidente dell’Istituto di Bibliografia Musicale.

Goran Listes è un affermato chitarrista croato, vincitore di numerosi prestigiosi premi internazionali che si esibisce regolarmente come solista e in formazioni cameristiche in tutta Europa e che ha al suo attivo numerose incisioni discografiche.

Francesco Di Giovanni è figura poliedrica e originale: formatosi come chitarrista classico, grande appassionato di rock e di jazz che mescola sapientemente nella sua scrittura, è compositore, arrangiatore. Alla passione per la chitarra, che ispira nel profondo la sua scrittura musicale, affianca quella per l’arrangiamento per piccoli e grandi ensemble.