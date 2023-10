La Festa dei nonni nel XV municipio

Il Municipio Roma XV ha organizzato la Festa dei Nonni in otto pomeriggi di attività da tenersi nelle diverse “Case Sociali degli Anziani e del Quartiere” (CSAQ) del territorio.

Ai nonni e ai bambini saranno offerti intrattenimento, animazione, giochi, spettacoli di magia e una merenda a cura di AISS Cooperativa sociale onlus.

Gli appuntamenti della Festa dei nonni 2023 nel XV

– Sabato 07 ottobre ore 15.30 – 17.30 presso la CSAQ Cesano (Via Orrea 25), presso la CSAQ Isola Farnese (Via dell’Isola Farnese snc), presso la CSAQ La Storta (Via Cassia 1686) e presso la CSAQ La Giustiniana (Via Rocco Santoliquido 88);

– Domenica 08 ottobre ore 15.30 – 17.30 presso la CSAQ San Felice Circeo (Via Prossedi) e presso la CSAQ Farnesina (Via della Farnesina 53);

– Venerdì 13 ottobre ore 16.30 – 18.30 presso la CSAQ Prima Porta (Via delle Galline Bianche 81) e presso la CSAQ Valle Muricana (Via Pegognaga 5).

L’invito è aperto non solo agli iscritti delle CSAQ, ma a tutti i cittadini anziani e nipoti del Municipio Roma XV.