La Garbatella celebra Remo Remotti

Domenica 29, in piazza Damiano Sauli alla Garbatella, è in programma “Me ne andavo da quel… 2024“, manifestazione gratuita patrocinata dal Municipio VIII e organizzata per celebrare la figura di Remo Remotti, attraverso quelle discipline che lo hanno consacrato come artista.

Dalla musica alla pittura, dal cinema alla poesia.

Il programma dell’evento prevede, dalle ore 15, la mostra dedicata ai suoi disegni presso Millepiani Coworking, mentre alle ore 15.30 sarà presentato al pubblico il suo libro “Diario segreto di un sopravvissuto“.

Una biografia dell’artista con un talk che prevede la partecipazione dell’attrice Michela Andreozzi, dall’attore Stefano Fresi e dalla musicista Cristiana Polegri.

Alle 16.15 il concerto di Chino e Alessandro Proietti, giovani rapper nati e cresciuti a Garbatella che di recente hanno pubblicato i loro due album solisti “Binario 35” e “Zima Blue”.

A seguire il live di Piotta con uno show che attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all’ultimo disco.

Un momento del live sarà dedicato all’ultimo singolo “Me ne andavo da quella Roma…(Mamma Roma Addio reloaded)“, la nuova versione rimusicata della storica poesia di Remo Remotti in occasione del centenario della nascita. La pubblicazione ha visto la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Alessandro Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Piotta, Luca Barbarossa, Emanuela Fanelli.

Piotta sarà accompagnato dal compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), dal polistrumentista Augusto AKU Pallocca (sax, synth, rap), da Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), da Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), con i visual e il sound engineer Cristiano Boffi.

Sul palco interverranno Daniele Coccia Paifelman (Il Muro del Canto), Ginko (Villa Ada Posse), Militant A (Assalti FrontalI) e la campionessa di slam poetry Cecilia Lavatore, che declamerà alcune poesie di Remo Remotti e di Fabio Zanello e altri ospiti a sorpresa.

Durante l’evento realizzato in collaborazione il Municipio VIII, sarà presente uno stand di Save the Children, ONG che da sempre ha collaborato in numerose attività con Remo Remotti e la sua famiglia.

