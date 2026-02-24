“La leggenda del pianista sull’oceano” al Teatro dei Ginnasi

Al Teatro dei Ginnasi, in via delle Botteghe Oscure 42, il primo marzo ore 17:30, si terrà il Concerto del duo Cicci Santucci e Luca Ruggero Jacovella: “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Cicci Santucci (all’anagrafe Francesco Santucci Lanciano 21 aprile 1939) trombettista e flicornista, è un’icona della musica cinematografica, avendo collaborato con i più grandi compositori della settima arte, come Morricone, Trovajoli, Ferri, Bakalov, Ortolani.

Santucci, storico musicista e insegnante di jazz, è stato per più di vent’anni prima tromba solista della mitica orchestra RAI; ha suonato e collaborato con molti tra i più importanti musicisti del jazz mondiale (Romano Mussolini, Lionel Hampton, Gato Barbieri, Kenny Clarke, Gil Evans).

Il primo marzo accanto a “Cicci” ci sarà il brillante pianista e compositore Luca Ruggero Jacovella, che ha al suo attivo numerosi concerti in tutto il mondo.

I due maestri hanno suonato insieme a New York e Miami e in svariate altre occasioni.

Santucci intratterrà il pubblico con ricordi personali dei vari artisti ed in modo particolare di Morricone, per il quale ha inciso, fra le numerose colonne sonore, il tema per tromba solista Playing Love nel film La leggenda del pianista sull’oceano *(da qui il titolo del concerto) di Giuseppe Tornatore, brano, che nella finzione scenica è eseguito dal vivo dal personaggio di Max Tooney (interpretato dall’attore Pruitt Taylor Vince).

*Il film, con la regia di Giuseppe Tornatore, è l’adattamento cinematografico di Novecento, un monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati).

Per prenotazioni e informazioni: 3356081277 op. 3357198574 op. 3392393086

