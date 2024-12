La magia delle feste torna a Piazza Navona, pronta a regalare momenti di gioia e meravigliaa romani e turisti, grandi e piccoli.

Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, la storica piazza si veste di luce, cultura e tradizione, celebrando l’arte e l’artigianato locale in un’atmosfera unica e suggestiva.

Quest’anno, la manifestazione assume un significato ancora più speciale: il 19 dicembre verranno completati i lavori di restauro delle celebri fontane barocche, simbolo di Roma e patrimonio dell’umanità, pronte a splendere in tutto il loro rinnovato splendore.

L’inaugurazione ufficiale della Festa di Piazza Navona si terrà l’8 dicembre alle 10:30, alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, che daranno il via a un mese di eventi e celebrazioni.

La festa accompagnerà cittadini e turisti verso un momento storico per la Capitale: il Giubileo 2025, che inizierà ufficialmente il 24 dicembre.

La manifestazione si riconferma un appuntamento immancabile, consolidando Piazza Navona come punto di riferimento per l’artigianato di qualità, l’intrattenimento culturale e la promozione delle tradizioni romane.

I tradizionali mercatini offriranno una vasta selezione di prodotti artigianali, idee regalo uniche e specialità gastronomiche.

La piazza sarà animata da un programma ricco di attività per grandi e piccoli. Le Biblioteche di Roma proporranno laboratori creativi e iniziative culturali per famiglie e bambine e bambini mentre la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale contribuirà con esibizioni di musica natalizia e brani tradizionali a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Durante tutto il periodo della Festa, le visitatrici e i visitatori potranno scoprire i tanti servizi e progetti promossi dall’Amministrazione presso lo stand istituzionale di Roma Capitale.

“La Festa di Piazza Navona rappresenta un connubio unico tra tradizione e innovazione, un luogo in cui il passato dialoga con il presente per costruire il futuro. Con le fontane restaurate e l’avvicinarsi del Giubileo 2025, abbiamo voluto rendere questa edizione un simbolo di bellezza, partecipazione e accoglienza.

È un’occasione speciale per celebrare il talento artigianale e la creatività delle nostre imprese, offrendo ai cittadini e cittadine e ai visitatori e visitatrici un’esperienza unica nel cuore di Roma” ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

Piazza Navona, con il suo fascino senza tempo e la rinnovata energia, si conferma il cuore pulsante delle festività natalizie e un simbolo di una Roma che guarda al futuro con orgoglio e visione.

Tutti gli eventi e le attività in programma durante la festa.

