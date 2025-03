Martedì 1° aprile 2025 17ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Infatti, martedì, 1° aprile 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 17ª lezione che, come ormai consuetudine, si svolgerà in due parti, con un occhio sia sulle vicende attuali che su quelle del passato.

In questa lezione il Professor Saccà avrà ospite il noto giornalista Giuseppe Sanzotta (nella foto), già direttore de “Il Tempo” e oggi direttore de “Il Borghese”.

Verranno discussi i problemi sociali ed economici che attualmente inquietano l’opinione pubblica mondiale ed il ruolo che il nostro Paese può svolgere per tutelarsi. Giuseppe Sanzotta se ne occupa assiduamente e con ruolo pubblico.

Questo è un periodo particolare della storia europea e mondiale, con grandi rischi che non avremmo mai pensato di dover correre (guerre, dazi, nuove alleanze, ecc.) e il direttore Sanzotta e il prof. Saccà ci aiuteranno a fare un po’ di chiarezza e comprenderne i retroscena e i possibili sviluppi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.