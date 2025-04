Gli Incontri Letterari di aprile 2025 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli INCONTRI LETTERARI, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata, 63 nel IV Municipio .

Iliade (Traduzione di Vincenzo Monti) Libro I . Proemio: Invocazione e Protasi.

presso il Teatro”Piergiorgio Frassati “della Parrocchia di San Romano martire,in Via delle Cave di Pietralata 81 A verrà proiettato il video:

“Dante e Roma”, realizzato dalla Professoressa Loredana Mambella.

Il lavoro si rifà all’ attualità per i collegamenti in esso contenuti con il primo Giubileo della storia,indetto da Papa Bonifacio VIII,nel 1300.

Guida d’eccezione in questo affascinante viaggio, Dante Alighieri, infatti vengono descritti tutti i luoghi di Roma visti dal Poeta personalmente o citati nelle sue opere.

Con qualche piccola digressione,si è voluto, sia per quanto attiene alla parte musicale che alle immagini, far dialogare il passato ed il presente, perché entrambi ci appartengono.

Giovedì 17 aprile

Sospensione in occasione della ricorrenza del Giovedì Santo.

Iliade Libro I: Crise al campo dei Greci.

