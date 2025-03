La due giorni letteraria di Benvenuta Primavera 2025

Presentazione del libro di poesie in romanesco C’è ’n’aria scapijata di Maurizio Rossi (Ed. Cofine, 2025),

introduzione di Leone Antenone

intervento di Vincenzo Luciani

intermezzi musicali degli allievi dell’Ass. Anton Rubinstein

QUI Maggiori info sul libro e sull’autore:

https://poetidelparco.it/ce-naria-scapijata/

Presentazione del libro Dal verso al libro di Anna Maria Curci (Ed. Cofine, 2025), a cura di Maurizio Rossi.

Segue Reading di poeti in antologia nel volume.

Intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Ass. Anton Rubinstein

QUI maggiori info sul libro e sull’autrice:

https://poetidelparco.it/dal-verso-al-libro-di-anna-maria-curci/

