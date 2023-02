Fino al prossimo 14 giugno, sarà possibile ammirare dal vivo il vero volto di Ramses II: uno dei più celebri e più potenti faraoni della dinastia egizia. Al “Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo” dell’Università La Sapienza di Roma è, infatti, esposta una riproduzione tridimensionale (in scala 1:1) di Ramses II, perfettamente corrispondente all’esemplare originale che è attualmente conservato presso il Museo Nazionale della Civiltà Egiziana del Cairo.

Ciò è stato possibile grazie al ricorso a tecniche innovative che hanno permesso, ad esempio, di ricostruire per la prima volta la pelle di una mummia con materiale organico e biocompatibile. Inoltre, questa replica è stata sottoposta ad un’immersione nei raggi gamma per impedirne la decomposizione; così come avvenne per l’originale a Parigi nel 1976.

Il percorso espositivo della mostra “La mummia di Ramses. Il faraone immortale” è arricchito da numerosi contenuti multimediali e multisensoriali che rendono questa esperienza particolarmente coinvolgente per i visitatori. In primo luogo, ad accompagnarli in questo viaggio a ritroso nel tempo, sarà la voce narrante dell’imperatore che illustrerà le principali imprese che ha compiuto nel corso del suo lungo regno. Gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare la riproduzione della tomba monumentale di Ramses II, fino ad addentrarsi all’interno della camera funeraria dove sarà possibile toccare la mummia del faraone, rimanendo inebriati dal profumo degli unguenti usati per l’imbalsamazione. In un’apposita sezione della mostra viene illustrata, attraverso una serie di plastici, la leggendaria Battaglia di Qadesh (1274 a.C.) in cui Ramses II cercò di riconquistare gli stati settentrionali di Qadesh e Amurru che erano finiti sotto il controllo dell’Imperatore ittita Muwatalli II.

Ricordiamo che questa mostra è stata organizzata nell’ambito del progetto “Saperi&Antichità” promosso dal Centro SAPeri&Co dell’Università La Sapienza di Roma.

Ambra Di Chio

“La mummia di Ramses. Il faraone immortale”

QUANDO: fino al 14 giugno 2023

ORARI: martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 17

DOVE: Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo – Palazzo del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5

Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo – Palazzo del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 CONTATTI: https://web.uniroma1.it/mvoem/home