La musica come esperienza di pace

Che tristezza sentir cantare Imagine di John Lennon come canzone di pace! Quanto è zuccherosa la melodia, tanto è velenosa e falsa nelle parole. Fu Lennon stesso in un’intervista a dichiararla «anti-religiosa, anti-nazionalistica, anti-convenzionale, anti-capitalista», e aggiunse di seguito: «poiché coperta di zucchero, la canzone viene accettata».

Cercando di cancellare la religione dalla vita del popolo, gli stati atei del secolo scorso sono stati i più crudeli verso i “nemici interni” e i più aggressivi verso le nazioni vicine, e non è certo inneggiando all’abolizione della proprietà privata con le parole di un ultramilionario che cambieremo la nostra mente ed il cuore. Quella canzone vede la pace nell’annientamento delle diversità.

La pace comincia invece da un esercizio di ascolto, di accoglienza con l’animo aperto alle culture, alle sensibilità, alle credenze filosofiche o religioni per noi più diverse.

Nell’arte siamo andati in passato più volte vicino all’integrazione delle culture, o almeno a una loro profonda influenza reciproca. C’è stata un’epoca in cui ci si sentiva eredi di un’unica tradizione, ci si riconosceva fratelli anche quando ci comportavamo da Caino e Abele, quando l’Europa si diceva cristiana.

Si viaggiava senza passaporti e visti, un latino popolare e semplificato era la lingua franca con cui farsi capire e le differenze culturali che stavano sorgendo erano solo uno stimolo per far sempre un po’ meglio. Nel campo musicale l’ultimo protagonista, il più famoso di questo periodo, venerato fino al fanatismo, era Orlando di Lasso.

Orlando di Lasso

Nato a Mons, ora in Belgio, forse nel 1532, fu portato in Italia da Ferrante Gonzaga, signore di Mantova, colpito dalle capacità musicali del dodicenne. Passato di successo in successo dalla Sicilia a Milano e da lì prima a Napoli e infine a Roma, a vent’anni era già Maestro di cappella della Basilica di S. Giovanni in Laterano.

Senza dischi e computer, i musicisti in quel tempo guadagnavano dai concerti e dalla vendita degli spartiti. In ogni famiglia era frequente che si sapesse suonare qualche strumento e che ci si esibisse davanti a parenti e amici suonando le novità appena stampate. Orlando divenne a tal punto famoso da dar vita a un mercato clandestino delle sue partiture, le prime edizioni “pirata” della storia della musica.

Fu il musicista più pubblicato del secolo, quando ancora non c’era una netta separazione tra sacro e profano, tra arte alta e arte bassa, tra comicità e tragedia. Era un mondo di una libertà culturale di cui noi oggi non abbiamo esperienza, negataci dal “politicamente corretto”, dalla mentalità woke, dall’aggressività delle minoranze, dagli algoritmi dei social.

Lui invece poteva mischiare senza timore sacro e profano, raggiungendo un vertice di comicità nella grandiosa Missa super vinum bonum a otto voci. Conosceva, tra le altre lingue, l’italiano così bene da cimentarsi anche in villanelle in dialetto napoletano, in “moresche” nella lingua della comunità africana di Napoli e nelle divertenti “todesche”, nelle quali imitava la pronuncia dell’italiano da parte di un cantante tedesco. Morì a Monaco il 14 giugno 1594.

La sua opera più interessante la pubblicò nel 1573; conteneva 28 brani vocali: sei erano seri mottetti in latino, sei erano lieder tedeschi, sei chansons francesi e sei infine i madrigali italiani, tutti a 4 voci; a questi seguivano quattro Dialoghi a 8 voci, nelle quattro lingue. La raccolta è nota come la Viersprachendruck, ossia «stampa in quattro lingue». Ciò che colpisce è la capacità di comporre secondo lo stile di ciascuna nazione: così lo stile austero e universale è proprio della musica liturgica dei Mottetti in latino; lo stile elegante è per i madrigali italiani; lo stile svelto e allegro per le chansons francesi e lo stile ritmico e popolare è per i lieder germanici.

Siamo già in epoca di Controriforma, dieci anni dopo la chiusura del Concilio di Trento e diciotto dopo la Pace di Augusta, in un clima politico e culturale che si sta facendo sempre più chiuso. Eppure Orlando, forte della sua fama e abilità, per l’ultima volta per i secoli a venire pone a contrasto senza timore le quattro culture musicali europee della sua epoca in un ecclettismo stupefacente: dal triste Salmo 42 (Quare tristis es, anima mea) alla vivacissima descrizione di un banchetto contadino a base di oche, birra e vino; dalla poesia di Ariosto e Petrarca alla satira anticlericale in francese.

È il vertice di un mondo rinascimentale che sta finendo, in cui ciò che si pensava universale non lo si sentiva in opposizione a ciò che era considerato tipicamente locale, in cui la convivialità si alternava senza vergogna all’austerità, in cui umorismo e religione si alternavano e a volte procedevano anche di pari passo.

Negli ultimi anni della sua vita Orlando fece in tempo a vedere censori cattolici e protestanti modificare i suoi testi: era l’inizio di un’epoca in cui si metteranno le mutande persino ai nudi della Cappella Sistina. Da allora ognuno si è rinchiuso all’interno della propria nazione, condividendo gli spazi solo con chi condivide le stesse idee, tutti seguaci di forme artistiche codificate e uniformi. Da allora non c’è stato più alcuno spazio per il mondo multiculturale di Orlando di Lasso, con il suo perfetto possesso di stili diversi. Si cercherà di essere tutti uguali all’interno del proprio territorio, per sentirsi diversi da tutti quelli che vi sono di fuori.

Jordi Savall

Un tentativo contemporaneo di fare esperienza di pace e concordia attraverso la musica lo dobbiamo però a Jordi Savall. Acclamato virtuoso di viola antica, è stato autore di alcuni dei progetti musicali più interessanti degli ultimi tempi.

La sua etichetta Alia Vox propone brani di musica antica europea, tra cui quella eseguita dall’Ensemble Hespèrion XXI da lui stesso fondato, specializzato in musiche dell’Europa mediterranea dall’antichità al XVIII secolo. Dopo aver fatto conoscere le ricchezze europee, passò alla musica ebraica e infine alla musica strumentale della corte ottomana.

Nel 2007 gli venne proposto un progetto che unisse le tre religioni monoteistiche. È da quella proposta che nacque l’idea di narrare la storia della città che tutte le unisce: Gerusalemme. È detta «città delle due paci», secondo una possibile etimologia del suo nome, della pace celeste e di quella terrena, ma come è stata meta universale di pellegrinaggio nei secoli, ancor più è calamita che attrae gli eserciti di tutto il mondo, che l’hanno distrutta più di 40 volte finora. La ricerca di una pace terrena è ancora lontana, ma la musica può forse ottenere ciò che è risultato impossibile alla diplomazia e alle armi.

Savall e sua moglie, la cantante Montserrat Figueras, per due ore e mezza passano in rassegna musiche cristiane, arabe ed ebraiche dall’antichità fino ai nostri giorni, con musicisti di Israele, Palestina, Grecia, Siria, Armenia, Turchia, Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Belgio. Ricercatori storici e filologi musicali hanno qui raccolto la musica dei popoli che hanno segnato la vita di Gerusalemme e il risultato è un doppio cd intitolato JÉRUSALEM La Ville des deux Paix: La Paix céleste et la Paix terrestre.

Si parte da un brano ebraico del III sec. a.C. e si va avanti con brani di ciascuna delle tre tradizioni di fede. La prima parte è dedicata alla Gerusalemme ebraica (dal 1004 a.C. al 70 d.C.) e una seconda alla città cristiana (dall’arrivo di S. Elena, madre di Costantino, nel 326 d.C., alla sconfitta dei Crociati da parte del Saladino nel 1187) rappresentata dai canti crociati. La Gerusalemme araba (dal 1244 al 1516) risuona delle improvvisazioni sull’oud (strumento della tradizione araba) in un canto su testo coranico. Al periodo ottomano (dal 1517 al 1917) risalgono una marcia del XVI e alcuni brani di un manoscritto del XVII secolo.

Vediamo poi Gerusalemme nel 1100 come meta di pellegrinaggio attraverso gli occhi di Rabbi Judah ben Samuel Halevi, poi con un canto tratto dalla collezione del re Alfonso X il Saggio (1221-1284) e infine in un testo del più celebre esploratore arabo, il marocchino Ibn Battuta (1304-1377). Come città di rifugio ed esilio è descritta in un canto della tradizione sefardita, in un lamento palestinese, in un canto di rifugiati armeni e in uno della tradizione ebraica askenazita. Quest’ultimo è quel che cantò nel 1941 ad Auschwitz l’ebreo rumeno Shlomo Katz. Shlomo era stato condannato a morte e come ultimo desiderio chiese ai nazisti presenti di cantare la canzone dei morti El male rahamim.

La bellezza del canto, l’emozione del momento e il modo di cantare di Shlomo commossero a tal punto chi avrebbe dovuto ucciderlo da decidere di risparmiargli la vita e lasciarlo scappare dal campo. È il potere della musica e di ogni arte: far penetrare nel cuore di tutti anche solo un assaggio, o forse anche solo un anelito, di bellezza, bontà e verità, l’arte riesce a scivolare all’interno persino di coloro che, prima ancora che dei propri fratelli, si sono fatti carnefici della loro stessa umanità. La conclusione di questo viaggio nel tempo è affidata a un’antica preghiera di pace, eseguita in diverse lingue fino a quando, finalmente, le diverse voci si uniscono.

Sono queste davvero registrazioni preziose per il loro valore culturale, musicale e storico, e vinsero allora il premio Midem delle riviste musicali europee nella categoria di musica antica. Purtroppo non hanno perso in questi anni di valore e attualità. Nel 2008, proprio in seguito a questo lavoro, Savall fu nominato Ambasciatore dell’Unione Europea per il dialogo interculturale.

Niente è più urgente ora per noi che riprendere le fila della storia, imparare dagli errori commessi e scoprire la bellezza propria di ogni cultura. Solo così ci riconosceremo come esseri umani, fratelli e sorelle al di là di ogni barriera culturale e politica che abbiamo creato.

Se Shlomo ha vinto sull’odio dei suoi carcerieri attraverso la bellezza di un canto, anche a noi è ora possibile forse sperare che, nonostante la nostra mente chiusa da ideologie e paure, possiamo fare esperienza della originale bellezza di ogni cultura, sentirci coinvolti in ciò che essa esprime e ritrovarci alla fine stretti tutti in un unico fraterno abbraccio di pace.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.