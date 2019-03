La nuova edizione di Note in Biblioteca

La IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti e Biblioteche di Roma presentano la quarta serie di Note in Biblioteca: dodici incontri musicali ad ingresso gratuito, che si svolgeranno dal 30 marzo al 21 giugno, il venerdì sera e il sabato mattina, nelle biblioteche “Villa Leopardi” (Quartiere Africano), “Ennio Flaiano” (zona Tufello/Vigne Nuove) e “Vaccheria Nardi” (zona Tiburtino/Colli Aniene).

Grande novità di questa edizione è la collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, i cui corsi di perfezionamento estivi sono tra i più prestigiosi a livello internazionale e richiamano giovani musicisti dal mondo intero.

Come ricorda Paolo Fallai, Presidente di Biblioteche di Roma, «l’accordo con la IUC, una tra le maggiori associazioni concertistiche italiane, nasce dalla peculiarità delle due Istituzioni culturali e dalla corrispondenza di intenti volti alla diffusione e promozione della cultura musicale. La felice formula delle conferenze concerto, la varietà dell’offerta musicale dal vivo, dalla musica jazz alla classica, i luoghi non convenzionali con un forte radicamento territoriale, la presenza di giovani musicisti, sono stati ingredienti fondamentali alla buona riuscita dell’iniziativa».

«Ascoltare musica circondati da libri, si può immaginare situazione più stimolante?», afferma Giovanni D’Alò, Direttore artistico della IUC. «Credo sia questo il segreto del successo di una rassegna che porta la musica anche in zone di Roma dove occasioni del genere sono più rare. La collaborazione con l’Accademia Chigiana, da cui provengono quasi tutti i giovani coinvolti in questa edizione, è una garanzia di assoluta qualità e al tempo stesso dà coerenza a una rassegna che ci auguriamo sia un trampolino di lancio per questi ragazzi di talento».

L’Accademia Chigiana dalla sua fondazione nel 1932 fino ad oggi ha formato innumerevoli giovani musicisti, come Claudio Abbado, Zubin Mehta, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Daniel Barenboim e, tra i più giovani, Daniele Rustioni, Sol Gabetta, Anna Tifu, Francesca Dego.

Tra le ultime leve di allievi della Chigiana ne sono stati scelti ventuno, che suoneranno sia come solisti che in varie formazioni cameristiche nei vari appuntamenti di Note in Biblioteca: il Chigiana Percussion Ensemble, la chitarrista Aurora Orsini, la pianista Sofia Adinolfi, il chitarrista Federico Fiore, il pianista Simone Pelosi, il violinista Ivos Margoni (che suonerà insieme alla pianista Giulia Loperfido), il Quartetto Henao, il duo violino-pianoforte formato da Damiano Barreto e Akané Makita, il pianista Antonino Fiumara.

Un ringraziamento speciale per aver formato allievi così bravi va ai loro maestri chigiani Salvatore Accardo (violino), Stefano Battaglia (jazz e improvvisazione), Antonio Caggiano (percussioni), Eliot Fisk e Oscar Ghiglia (chitarra), Günter Pichler (quartetto), Lilya Zilberstein (pianoforte).

Dunque, come afferma Nicola Sani, Direttore artistico della prestigiosa istituzione senese, «Note in Biblioteca sostiene l’avvio alla carriera di giovani interpreti, tra cui gli allievi dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana. Sono giovani che diventeranno protagonisti della scena musicale del prossimo futuro e che presentano proposte che spaziano dal grande repertorio classico fino al Novecento storico e alla contemporaneità, a testimonianza dell’ampio spettro dei programmi formativi. L’Accademia è oggi protagonista assoluta di una nuova fase di apertura a tutte le componenti della vita musicale nazionale e internazionale, con una formula unica nel suo genere che ha saputo farne uno straordinario laboratorio dove formazione e spettacolo sono diventate una sintesi unica».

Ai giovani usciti dai corsi della Chigiana si alterneranno interpreti altrettanto giovani e bravi, che non provengono però dall’accademia senese: il fisarmonicista Samuele Telari (Premio Abbado 2015), la pianista Silvia D’Augello e il Quartetto Eos (Premio Abbiati 2018 come miglior gruppo giovanile assegnato dall’associazione dei critici musicali italiani).

Vastissimo è l’ambito delle musiche proposte, dal barocco all’età contemporanea, senza escludere il jazz. Sono presenti i classici (Frescobaldi, Bach, Scarlatti, Mozart, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Rachmaninov), i grandi del Novecento (Ravel, Stravinskij, Prokof’ev, Šostakovič) e alcuni compositori del secondo Novecento e contemporanei rappresentativi delle nuove tendenze musicali (Cage, Xenakis, Reich, Gubaidulina, Pärt).

I dodici incontri musicali avranno due diverse tipologie. In nove appuntamenti l’esecuzione delle musiche in programma sarà preceduta da guide all’ascolto affidate ai laureandi del corso magistrale in Musicologia della Sapienza: Matteo Macinanti, Emina Smailbegovic, Davide Leo, Marco Surace, Alessandro Lemmo, Marica Coppola, Valentin Calicchia e Francesca Piccone, coordinati dal Prof. Antonio Rostagno.

Tre invece sono conferenze-concerto a cura di Giovanni D’Alò, in cui il discorso musicale si allargherà anche alla letteratura e al cinema: Improvvisamente. Tra classica e jazz sull’incontro tra questi linguaggi all’inizio del secolo scorso; John Cage, Chopin e Alberto Sordi: qual è l’intruso? che toccherà alcuni aspetti della musica contemporanea e delle difficoltà di fruizione di un certo repertorio partendo dal divertente episodio sordiano “Le vacanze intelligenti”; mentre l’ultima, Il rumore del tempo, prende spunto dall’omonimo romanzo di Julian Barnes per inquadrare la figura di Dmitrij Šostakovič e si concluderà con l’esecuzione del suo Quartetto n. 8.

Note in Biblioteca ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Regione Lazio ed è realizzato in collaborazione con il corso di laurea magistrale di Musicologia della Sapienza Università di Roma.

Il PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 30 marzo 2019 . ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Ethno Strokes

Chigiana Percussion Ensemble*

(Carlo Capuano, Alessio Cavaliere, Berardo Di Mattia, Lucrezia Liberati, Filippo Sinibaldi, Giulia Vela, Jamil Zidan, Jinsun You)

Tuck Summon the Spirits per 4 percussionisti

Reich Music for Pieces of Wood per 5 coppie di claves

Sollima Millennium Bug Pt.1 per 4 percussionisti

Reich Nagoya Marimbas per 2 marimbe

Cage Living room music per 4 performer

Xenakis Rebonds B per 1 percussionista

Kopetzki Le Chant du Serpent per 4 percussionisti

Guida all’ascolto a cura di Matteo Macinanti

Venerdì 5 aprile 2019 . ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Samuele Telari fisarmonica

Bach Preludio e Fuga BWV 867

Schubert Andante con moto (da “La morte e la fanciulla” D 810)

Mantovani 8’20’’ chrono

Gubaidulina De Profundis

Schnittke Revis Fairy Tale

Saint-Saëns Danse Macabre op. 40

Guida all’ascolto a cura di Emina Smailbegovic

Venerdì 12 Aprile 2019. ore 20.30 – Biblioteca Villa Leopardi

Aurora Orsini* chitarra

Bach Suite in sol minore per liuto BWV 995

Sor Fantasia e variazioni brillanti op. 30

Brouwer El Decameron Negro

Guida all’ascolto a cura di Matteo Macinanti

Sabato 13 aprile 2019 . ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Sofia Adinolfi* pianoforte

Skrjabin Sonata n. 2 “Sonate-fantaisie” in sol diesis minore op. 19

Rachmaninov Variazioni su un tema di Corelli op. 42

Prokof’ev Sonata n. 2 in re minore op. 14

Guida all’ascolto a cura di Davide Leo

Venerdì 10 maggio 2019 . ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Federico Fiore* chitarra

Frescobaldi Aria detta la Frescobalda

Bach Suite n. 2 in re minore per violoncello solo BWV 1008

Scarlatti Sonate K 14, K 15, K 213, K 492

Barrios Vals n. 3

Un sueño en la Floresta

Albéniz Sevilla

Guida all’ascolto a cura di Marco Surace

Venerdì 17 maggio 2019 . ore 20.30 Biblioteca Villa Leopardi

Prendi Nota

Conferenza concerto a cura di Giovanni D’Alò

Improvvisamente. Tra classica e Jazz

Simone Pelosi* pianoforte

Venerdì 24 maggio 2019 . ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Prendi Nota

Conferenza concerto a cura di Giovanni D’Alò

John Cage, Chopin e Alberto Sordi: qual è l’intruso?

Silvia D’Augello pianoforte

Sabato 1 giugno 2019 . ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Prendi Nota

Conferenza concerto a cura di Giovanni D’Alò

Il rumore del tempo

Quartetto Eos

Šostakovič Quartetto n. 8 in do minore op. 110

Venerdì 7 giugno 2019 . ore 20.30 – Biblioteca Villa Leopardi

Ivos Margoni* violino

Giulia Loperfido pianoforte

Franck Sonata in la maggiore

Prokof’ev Sonata n. 2 in re maggiore op. 94bis

Ravel Tzigane

Guida all’ascolto a cura di Alessandro Lemmo

Venerdì 14 giugno 2019 . ore 20.00 – Biblioteca Ennio Flaiano

Quartetto Henao*

Schubert Quartettsatz in do minore D. 703

Stravinskij Tre pezzi per quartetto d’archi

Mozart Quartetto n. 14 in sol maggiore K 387

Guida all’ascolto a cura di Marica Coppola

Sabato 15 giugno 2019 . ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Damiano Barreto* violino

Akané Makita* pianoforte

Brahms Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore op. 78

Wieniawski Tema originale con variazioni op. 15

Pärt Fratres (1980)

Guida all’ascolto a cura di Valentin Calicchia

Venerdì 21 giugno 2019 . ore 20.30 Biblioteca Villa Leopardi

Antonino Fiumara* pianoforte

Liszt Valse de Faust dall’opera di Gounod

Grunfeld “Soirée de Vienne”. Concerto parafrasi sui motivi dei Valzer di J. Strauss op. 56

Ravel La Valse

Prokof’ev Sonata n. 6 in la maggiore op. 82

Guida all’ascolto a cura di Francesca Piccone

* Allievi dell’Accademia Chigiana di Siena