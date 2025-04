La Regione Lazio al “Festival dei Giovani”

La Regione Lazio è presente al Festival dei Giovani 2025, in programma a Gaeta dal 9 all’11 aprile, con un proprio stand istituzionale all’interno del Gaeta Village in Piazza XIX Maggio.

Un’occasione importante per incontrare le nuove generazioni, presentare le politiche regionali dedicate ai giovani e raccontare progetti, servizi e opportunità di crescita, formazione, lavoro e creatività.

Nel corso del Festival lo stand della Regione Lazio si animerà con un fitto programma di attività divulgative, dimostrative e tecnologiche, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e interattiva attraverso la presenza di startup innovative, istituti scolastici del territorio e progetti d’eccellenza regionali.

La kermesse si è aperta questa mattina presso il Cinema Teatro Ariston con l’intervento dell’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, che ha illustrato le principali azioni introdotte e i progetti culturali e formativi destinati ai giovani.

«In questa edizione la Regione Lazio parteciperà con diverse iniziative che hanno quale unico scopo quello di fornire ai giovani una visione concreta e completa delle iniziative che abbiamo e stiamo mettendo in campo, affinché formazione e occupazione possano diventare ogni giorno di più alla portata delle nuove generazioni. Eventi come questo hanno la capacità di rendere i nostri ragazzi protagonisti assoluti di un processo di crescita e arricchimento che, come Regione Lazio, sosterremo sempre», ha dichiarato l’assessore Schiboni.

Tra i diversi appuntamenti in programma presso lo spazio regionale, si segnala il fitto programma dell’IPSEOA-Istituto Alberghiero A. Celletti di Formia dal titolo “Lo showcooking tra alimentazione e moda”. A Gaeta, docenti e studenti hanno la possibilità di trattare in modo esperienziale temi come l’alimentazione, l’enogastronomia e la moda attraverso seminari, proiezioni di contenuti informativi e didattici e dimostrazioni di scuola di cucito.

Durante il Festival si svolgeranno, inoltre, incontri con alcune startup provenienti dagli Spazi Attivi di Lazio Innova, per offrire soluzioni innovative e creative, con idee e prototipi, in ambito scolastico e formativo.

Sono due le startup protagoniste quest’oggi: STEMBLOCKS con il progetto “Matematica Superpiatta”, videogioco sandbox ispirato al videogame Minecraft, che propone in modo interattivo una metodologia didattica per la scuola primaria e secondaria di primo grado, stimolando e veicolando l’apprendimento di concetti matematici e che utilizza piccole sfide da risolvere.

L’altra startup è HEERO che, attraverso una piattaforma progettata per arricchire il percorso di studio dei discenti, propone un tutor AI che potenzia l’apprendimento della lingua inglese attraverso esercizi di speaking personalizzati.

Nella giornata di domani 10 aprile, la startup OTTAVIA presenterà una tastiera musicale digitale modulare e trasportabile, costituita da soli dodici tasti, quelli che compongono un’ottava appunto. Lo strumento, che è facilmente collegabile al PC, al MAC o a un MIDI expander, è pensato per professionisti e appassionati di musica.

Venerdì 11 aprile la startup deep-tech SPACE 11 presenterà un innovativo cane robot, oltre a diverse soluzioni basate su droni con AI a bordo per il volo e monitoraggio autonomo, dispositivi IoT, sensoristica sofisticata e robotica, analisi satellitari, per la gestione dei Digital Twin in contesti urbani e industriali.

Seguirà, poi, un’esperienza immersiva in realtà virtuale, in collaborazione con Lazio Innova, grazie all’applicativo sviluppato da Skylab Studios, azienda di comunicazione con una spiccata vocazione al web, alle tecnologie digitali e alla realtà aumentata, che offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare i luoghi più suggestivi del Lazio e patrimonio UNESCO, con visori VR, in un viaggio tra cultura, natura e innovazione.

Con la partecipazione al Festival dei Giovani 2025, la Regione Lazio conferma il proprio impegno nel creare spazi di dialogo, ispirazione e orientamento per le nuove generazioni, valorizzando al contempo il talento, la formazione, la cultura digitale e le eccellenze del territorio.

