La settimana della Memoria al Liceo Benedetto da Norcia

Comincia lunedì 11 febbraio 2019 l’intensa attività, programmata dal Liceo Benedetto da Norcia nell’ambito del Progetto “Memoria”, dedicata alla trasmissione e alla valorizzazione della memoria storica del ‘900.

Lunedì prossimo, infatti, nell’aula di scienze della sede succursale, si svolgerà un evento dedicato al Giorno del Ricordo che, come è noto, rievoca il dramma delle “foibe” e del successivo esodo (dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), di circa 300.000 italiani. Questa vicenda fu una delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale, e in particolare dell’attacco, sferrato congiuntamente il 6 aprile del 1941, degli eserciti italiano e tedesco alle popolazioni jugoslave. L’attacco fu ordinato da Hitler al fine della conquista e del controllo totale dei Balcani, in previsione della successiva aggressione, già preordinata per il 22 giugno 1941, all’Unione Sovietica (Operazione Barbarossa). La guerra in Jugoslavia rappresentò l’estensione dell’intervento nazista in Grecia, intervento resosi necessario per venire in soccorso dell’alleato Mussolini che, improvvidamente e rovinosamente, aveva cercato di conquistare la Grecia a partire dal 28 ottobre 1940. Riflettere sul dramma degli italiani “infoibati” e/o cacciati dalle loro case in Istria e Dalmazia, significa anche fare i conti con pagine oscure della nostra storia, verificatesi sia durante la guerra (la disgraziata alleanza con il nazismo e le complicità del fascismo nei massacri delle popolazioni civili e nelle deportazioni degli ebrei e delle altre minoranze verso i campi di sterminio), che durante il ventennio fascista, a partire dalle persecuzioni contro gli “allogeni” o “alloglotti” per finire con le leggi razziali del 1938.

Venerdì 15 febbraio, nella sede centrale della scuola (aula multimediale), si svolgerà un concerto del gruppo vocale e strumentale QUINTAUMENTATA, diretto da Attilio Di Sanza, dal titolo “Raccontar cantando le Shoah”. Il gruppo proporrà brani delle tradizioni yiddish, romanes, serbo: canti alternati a poesie, a letture, a immagini. Si affronterà quindi l’argomento delle altre Shoah, quelle meno note, come quella degli zingari, degli omosessuali, dei disabili.

Martedì 19 febbraio, in sede succursale (aula di scienze), è prevista la presentazione di un volume, curato dall’ANCGL (Associazione nazionale combattenti della guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate), dedicato alle Regioni, province, reparti, organizzazioni, città decorate di medaglia d’oro al valor militare, al valor civile, al merito civile, per la guerra di Liberazione. All’incontro saranno presenti i massimi rappresentanti dell’associazione, l’ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis e il colonnello Vittorio Scarlino.

A coordinare i vari eventi dedicati alla memoria storica che si svolgono nella scuola è, come di consueto da molti anni a questa parte, il prof. Francesco Sirleto.

F. S.