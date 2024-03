La sicurezza prima di tutto: l’importanza degli extra nelle polizze auto

Nella frenesia quotidiana della vita moderna, che spesso ci porta erroneamente a dare per scontate alcune delle cose più importanti, siamo spinti a tralasciare aspetti fondamentali, come ad esempio la sicurezza stradale.

Per gli automobilisti, infatti, l’assicurazione auto non dovrebbe essere percepita solo come un obbligo legale, ma come un ben più importante investimento nella sicurezza e nella protezione del proprio veicolo.

In quest’ottica è evidente che la scelta di una polizza assicurativa completa può fare la differenza in momenti critici e nei numerosi imprevisti che possono verificarsi.

Quando si tratta di assicurazione auto, dunque, la parola chiave è sicurezza e se una polizza di base può offrire una certa copertura, è importante considerare gli extra assicurativi che possono garantire una maggiore tranquillità durante i viaggi. Si tratta di opzioni facoltative che possono essere aggiunte alla polizza auto di base per migliorare la copertura in determinate situazioni. Questi possono includere l’assistenza stradale, la copertura per danni causati da eventi naturali, la protezione legale e molto altro ancora.

Informarsi con il proprio assicuratore per conoscere e analizzare le opzioni a disposizione è importantissimo.

La ragione principale per considerare gli extra, meglio conosciuti come garanzie accessorie, è che offrono una protezione più ampia e specifica rispetto alla polizza di base. Ad esempio, mentre l’assicurazione di base può coprire i danni causati in un incidente, gli extra possono fornire assistenza immediata sulla strada in caso di guasto, copertura per i danni causati da grandine o alluvioni, e persino supporto legale in caso di controversie.

I benefici di una polizza assicurativa completa sono innumerevoli e possono offrire una serie significativa di vantaggi tra cui:

Tranquillità. Sapere di essere completamente coperti in diverse situazioni permette di guidare con maggiore sicurezza e tranquillità. Non sarà infatti necessario preoccuparsi di eventuali imprevisti come guasti improvvisi o danni causati da eventi naturali se nella propria polizza si sarà scelto di includere garanzie come l’assistenza stradale o la copertura per eventi naturali.

Protezione completa. Gli extra assicurativi estendono la protezione oltre i limiti della polizza di base, garantendo copertura anche in casi eccezionali come, ad esempio, la rottura di un parabrezza o di un finestrino. Se si è inclusa la polizza cristalli, infatti, si potrà procedere con la sostituzione o la riparazione del vetro rotto senza ulteriori pensieri.

Assistenza immediata. Con opzioni come l’assistenza stradale, si può contare su un supporto immediato in caso di guasto o incidente. Questo può essere estremamente utile, specialmente se ci si trova in ​​una situazione di emergenza e se si ha bisogno di aiuto prontamente. Se si compara, infatti, il costo di una sola chiamata per il soccorso con carro attrezzi con quello della garanzia apposita per l’assistenza stradale, ci si renderà presto conto che per un anno di servizio si paga meno di un singolo intervento.

Risparmio a lungo termine. Le garanzie accessorie hanno uno costo extra che va ad aggiungersi a quello dell’RC Auto e per questo molti automobilisti sono frenati. Quando si sceglie di aggiungere protezioni ulteriori, invece, bisogna considerare che il loro intervento, in caso di bisogno, può aiutare a risparmiare una considerevole somma di denaro nel lungo periodo. Evitare di dover pagare di tasca propria per riparazioni costose o spese legali può essere un grande sollievo finanziario.

Allianz Direct, leader nel settore assicurativo, si distingue non solo per la vasta gamma di servizi a disposizione degli utenti, ma anche per la chiarezza e trasparenza delle informazioni: ogni garanzia accessoria ha le proprie caratteristiche e in alcuni casi ci sono franchigie e scoperti da gestire. Solo affidandosi a grandi compagnie assicuratrici si avrà la certezza di stipulare una polizza completa e consapevole che tuteli da eventuali spiacevoli sorprese nel momento del bisogno.

Investire in una polizza auto completa con extra assicurativi è una decisione saggia che può garantire una maggiore sicurezza e tranquillità mentre si è alla guida della propria auto. Non si sa mai cosa può succedere sulla strada, ma essere adeguatamente protetti può fare la differenza tra un piccolo contrattempo e una situazione disastrosa, specie per le proprie finanze.

Quando ci si trova alle prese con il rinnovo o la stipula di un’assicurazione auto, quindi, è sempre bene considerare gli extra a disposizione e assicurarsi di avere la protezione di cui si ha bisogno per affrontare qualsiasi eventualità con fiducia.

Per essere sicuri di farlo al meglio occorre rivolgersi solo a professionisti del settore come quelli di Allianz Direct.

