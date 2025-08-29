Ladispoli, colpo grosso in gioielleria: bottino da 100mila euro

Notte di paura a Ladispoli, dove una banda di malviventi ha messo a segno un colpo da manuale in una gioielleria di viale Italia.

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, poco prima delle 2, i ladri hanno utilizzato un’auto ariete per sfondare la vetrina del negozio e hanno scardinato la serranda per agire più rapidamente.

Il bottino? Oggetti preziosi e oro per circa 100mila euro. Il fragore ha svegliato i residenti, che sono subito scesi in strada e hanno dato l’allarme.

Sul posto è arrivata la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

