Ladra seriale di uova di Pasqua, semina il panico nei supermercati: bottino da 1.000 euro e aggressioni

Non era una cliente a caccia dell’offerta migliore, ma una rapinatrice seriale con un obiettivo preciso: il cioccolato di lusso.

In appena due giorni, la donna è riuscita a sottrarre oltre 50 uova di Pasqua di grandi marche, per un valore commerciale che sfiora i 1.000 euro, trasformando normali corsie di vendita in scenari di colluttazione.

Il primo round a Monteverde: 32 uova nel sacco

Il “tour del cioccolato” è iniziato a Monteverde. Con estrema disinvoltura, la cinquantunenne ha riempito diverse buste fino all’orlo con 32 uova (per un valore di 700 euro), puntando dritta all’uscita senza passare per le casse.

Quando il personale di vigilanza ha tentato di bloccarla, la situazione è precipitata: la donna si è scagliata con violenza contro una cliente che aveva provato a intervenire, opponendo poi una strenua resistenza agli agenti delle Volanti. L’accusa: rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Il bis a Tivoli: graffi e morsi al direttore

Nonostante il primo fermo, la donna è tornata in azione appena due giorni dopo a Tivoli, replicando fedelmente il copione.

Dopo aver stipato decine di confezioni in due borsoni, ha tentato nuovamente la fuga “a costo zero”. Scoperta dal direttore del punto vendita, la ladra ha reagito con una ferocia inaspettata:

Ha colpito il direttore al volto lasciandogli profondi graffi;

Ha ferito al collo l’addetto alla sicurezza nel tentativo di divincolarsi.

Il verdetto: porte del carcere aperte

Gli agenti del Commissariato di Tivoli, grazie anche ai frame delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l’intera sequenza, l’hanno bloccata nuovamente.

Data la recidività e la particolare aggressività mostrata in entrambi gli episodi, l’Autorità Giudiziaria non ha concesso sconti: dopo la convalida dell’arresto, per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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