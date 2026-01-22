Ladri di benzina con la calamita: arrestati due uomini al casello di San Cesareo

La segnalazione al numero unico di emergenza 112 è scattata all’alba, quando i movimenti sospetti di un pick-up presso una stazione di servizio lungo la via Maremmana, a ridosso del casello autostradale, hanno attirato l’attenzione. All’arrivo dei militari dell’Aliquota Radiomobile, la scena è apparsa subito chiara.

La tecnica della calamita

I due indagati avevano manomesso la colonnina di erogazione posizionando una calamita sul meccanismo di blocco o conteggio, permettendo al carburante di fluire senza che la pompa registrasse l’importo dovuto.

Al momento dell’arresto, i Carabinieri hanno trovato: 50 litri appena sottratti e pronti per essere caricati. E altri 200 litri già stivati nel cassone del pick-up, contenuti in diversi bidoni.

Raid seriale nella zona

Secondo gli inquirenti, i 200 litri già presenti sul mezzo erano stati rubati con modalità identiche in altri distributori del circondario durante la stessa notte.

Grazie alla tempestività dell’intervento, parte della refurtiva è stata già restituita al legittimo proprietario della stazione di via Maremmana.

Arresti domiciliari e rito direttissimo

L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina si è conclusa con l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, i due uomini sono stati trasferiti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà nelle prossime ore.

