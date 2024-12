Ladro aggredisce una ragazza 21enne e tenta di rubare il suo cellulare, bloccato prima della fuga

Un normale giovedì mattina si è trasformato in un incubo per una giovane romana di 21 anni, aggredita e derubata del suo cellulare da un 26enne senza dimora, a Largo Guido Mazzoni, nei pressi della stazione Tiburtina.

La scena di violenza ha scatenato il caos tra i passeggeri in attesa del bus, ma grazie al coraggio dei testimoni e all’intervento tempestivo dei carabinieri, il rapinatore è stato arrestato, e la vittima ha potuto riavere il suo telefono.

Era appena passato mezzogiorno quando la ragazza stava aspettando l’autobus per tornare a casa. Improvvisamente, è stata aggredita dal giovane, che l’ha afferrata con forza e le ha strappato il cellulare dalle mani.

Le sue urla disperate hanno rotto il silenzio della fermata, attirando l’attenzione di chi si trovava lì.

Un gruppo di passanti, testimoni della scena, ha reagito prontamente: senza pensarci due volte, si sono lanciati verso il rapinatore per fermarlo.

Il giovane, tuttavia, non si è arreso facilmente. In un ultimo disperato tentativo di fuggire, ha iniziato a colpire con calci e pugni chi cercava di trattenerlo, scatenando una vera e propria rissa.

Ma l’aiuto dei presenti e l’arrivo fulmineo dei carabinieri hanno messo fine alla fuga del rapinatore.

I militari del Nucleo Radiomobile di Roma, che avevano ricevuto la segnalazione al 112, sono intervenuti in pochi minuti, bloccando definitivamente il 26enne, un cittadino della Sierra Leone, che nel frattempo aveva cercato di divincolarsi.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, riavendo il suo cellulare, mentre il rapinatore è stato condotto in caserma.

L’arresto è stato convalidato e, per il giovane, è stato disposto l’obbligo di firma.

