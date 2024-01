L’anatra all’arancia al Teatro Quirino

Tre ore di risate e di puro e sano divertimento al teatro Quirino per assistere ad un classico della commedia, “L’anatra all’arancia”, messo in scena dal regista Claudio “Greg” Gregori (si, proprio lui, la spalla di Lillo), ed interpretato da uno scoppiettante ed esilarantissimo Emilio Solfrizzi, in un ruolo pienamente congeniale alle sue notevolissime doti naturali di comico di razza e di formazione.

Coadiuvato egregiamente dalla bravissima Carlotta Natoli (nel ruolo della moglie Elisa), e dagli altrettanto validi Ruben Rigillo (nel ruolo del “coniglio con le bretelle” conte Leopoldo Augusto di Serravalle Scrivia, amante di Elisa e suo mancato secondo marito), Beatrice Schiaffino (provocante, prorompente e finta ingenua segretaria Patty-Patty) e da Antonella Piccolo (la caustica cameriera Teresa), Solfrizzi (nelle vesti di Gilberto Ferrari, autore televisivo) ha messo in mostra un vastissimo repertorio di battute, gags, gesti e sguardi che, senza mancare un colpo, hanno suscitato risate a non finire ed unanimi applausi a scena aperta da parte di una platea che, al termine della commedia, è andata via pienamente soddisfatta dello spettacolo.