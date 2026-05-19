L’APS Centro Studi Atelier Centodue presenta la Rassegna Corale “7 CORI” 

Venerdì 22 maggio 2026 alle 17.30 nel teatro Centrale Preneste (Pigneto) si svolgerà la seconda edizione della Rassegna corale “7 cori” che riunisce in un unico concerto 7 dei cori del M° Paula Gallardo. Di questi, tutti tranne uno, sono cori dell’associazione Centro Studi Atelier Centodue che opera a Torpignattara dal 1999. Il settimo coro, ospite speciale, è il Coro Polifonico Bibliocanto di Spinaceto che sarà presente anche quest’anno ma con la nuova Co-Direttrice M° Livia Cangialosi.

La manifestazione si realizza per la seconda volta: la prima edizione di “7 Cori” si è tenuta nel 2024 nella sala teatro dell’Istituto Minerva per Benvenuta Primavera a Colli Aniene. Per questa seconda edizione, la rassegna si avvale della concessione del bellissimo Teatro Centrale Preneste da parte del V Municipio ma il grande concerto è interamente a carico dell’APS Centro Studi Atelier Centodue che da sempre promuove la cultura organizzando con i propri gruppi, soci e collaboratori molti eventi artistici durante tutto l’anno nel territorio e non solo e partecipa a diverse manifestazioni di beneficenza, collabora con i comitati di quartiere, sostiene iniziative sociali e di inclusione.

In questa rassegna, i repertori presentati saranno variatissimi, dalla musica rinascimentale, gli spirituals, i canti regionali dialettali italiani anonimi e d’autore (come De Marzi e Maiero), la canzone italiana d’autore (De André), il pop internazionale, i canti multietnici, brani di compositori che si dedicano alla musica didattica per bambini, ecc.

Le formazioni corali rappresenteranno poi tutte le età, a dimostrazione che tutti possono cantare, e si alterneranno sul palco cantori dai 3 ai 93 anni.

I cori si presenteranno senza interruzioni in una sorta di maratona corale dove ogni coro, come da scaletta, salirà sul palco per cantare un canto comune insieme a un altro “coro amico” e poi proseguire con il proprio repertorio.

Cominceranno i più giovani: il CORO DEI 102 con le piccole note DEI 102 e i bambini della Propedeutica 1 insieme ai genitori per cantare nella formazione che è stata chiamata “Coro famiglia dei 102” . I cori saranno diretti con la collaborazione dell’Assistente, la maestra Maria Elena Serrao e al pianoforte ci sarà Paula Gallardo.

Seguiranno, secondo scaletta, i giovani del gruppo corale VOCI D’ORO, una realtà frizzante nata 6 anni fa nell’IC Via dei Sesami e ora appartenente all’Atelier Centodue e formata da un piccolo ma bravissimo gruppo di adolescenti.

Sarà allora il turno del CORO BIBLIOCANTO diretto dal Maestro Livia Cangialosi, CoDirettore del coro da ottobre 2025, insieme a Paula Gallardo al pianoforte.

Si succederanno poi le tre formazioni femminili dell’Associazione: il NONSOLOCOROPLUS con un repertorio moderno e ricco di ritmiche, il NUOVO CORO POPOLARE con il suo repertorio di canti regionali e dialettali con arrangiamenti raffinati e infine il COROINCANTO vocifemminili senza confini che porta avanti da sempre il suo repertorio di canti anonimi multiculturali e trasmissione orale, i “Canti della Lingua madre”

Infine, è importante sottolineare che questa Rassegna Corale sarà dedicata al ricordo dell’amica corista Francesca D’Ambrosio che è venuta a mancare lo scorso 24 aprile e che ha cantato con l’Associazione fino all’ultimo. Sarebbe stata felice di condividere questa festa corale e perciò invece di dedicare un minuto di silenzio è stato deciso di dedicare alla sua memoria un intero pomeriggio di canti.

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