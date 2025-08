Largo dei Lombardi, restyling terminato: inaugurata nuova area pedonale

Da oggi cittadini e turisti potranno tornare a vivere Largo dei Lombardi, uno spazio prestigioso e dal grande valore storico interamente riqualificato e pedonalizzato.

Questa mattina l’area è stata inaugurata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dalla presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi. Insieme a loro, Leduina Petrone, Institutional affairs director di Edizione, e Mauro Montagner, Amministratore delegato di Dekus.

La riqualificazione ha considerato il fornice monumentale presente come galleria di connessione naturale tra la principale via dello shopping della Capitale e l’area del Mausoleo, per facilitare l’accesso pedonale a Piazza Augusto Imperatore, valorizzando Largo dei Lombardi sia dal punto di vista del decoro che per la fruibilità.

Un lavoro articolato, frutto di una collaborazione proficua tra pubblico e privato con il contributo determinante della società Edizione Spa che ha effettuato l’investimento, della Soprintendenza speciale archeologica, belle arti e paesaggio, della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, del I Municipio, degli assessorati di Roma Capitale alla mobilità e ai lavori pubblici.

“Restituiamo alla città uno spazio meraviglioso e completamente rinnovato, di cui beneficeranno romani e turisti – ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Quest’area centrale, interamente pedonalizzata, collega via del Corso alla nuova piazza Augusto Imperatore e incarna perfettamente la nostra visione di città: più spazi e socialità, rispetto per il patrimonio storico e sostenibilità ambientale. Abbiamo fatto una promessa e la stiamo mantenendo, rendendo la città più vivibile e favorendo un maggiore senso di comunità“.

“Questa riqualificazione – ha dichiarato Leduina Petrone, Institutional affairs director di Edizione – è parte di un investimento più ampio che, come Edizione, intendiamo portare avanti nei prossimi mesi per valorizzare l’area di Augusto Imperatore. Continueremo a lavorare in piena sinergia con Roma Capitale, senza la cui collaborazione questo primo risultato non sarebbe stato possibile. È importante per noi, in qualità di realtà industriale globale con testa e cuore in Italia, poter contribuire al lavoro più generale che l’amministrazione sta portando avanti per rilanciare Roma come modello di bellezza unico al mondo. Anche a nome dei nostri azionisti e vertici, ringraziamo il Sindaco Gualtieri, la Presidente Bonaccorsi e tutti coloro che hanno fatto la loro parte per consentire la rapida realizzazione di questo intervento“.

L’intervento di riqualificazione

Lo spazio nasce nella sua interezza con il progetto di Morpurgo. La sua conformazione a imbuto fu concepita per intercettare la direttrice di via della Croce, convogliandola verso il passaggio d’accesso all’imponente reperto archeologico.

Nel 2023, la società Edizione S.p.A., proprietaria della maggioranza delle aree dell’ex Palazzo INPS affacciato sulla piazza, ha presentato una proposta spontanea di riqualificazione urbana dell’area. La proposta, pur essendo di iniziativa privata, si inserisce in continuità con il più ampio progetto pubblico di riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore, già in fase avanzata, e mira a valorizzarne ulteriormente il contesto urbano. Inoltre, l’intervento rappresenta la prima fase di un progetto più ampio, che comprenderà anche la rigenerazione dell’immobile ex INPS.

Il progetto di riqualificazione ha previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione della piazza, con l’impiego di materiali tradizionali romani (basalto, travertino, sanpietrini); la revisione del sistema di pendenze, la modifica della scala in travertino che collega la piazza a Via di Tribuna di San Carlo, il rinnovo dell’illuminazione pubblica, la rimozione della struttura di noleggio bici, lo postamento dell’edicola verso via del Corso, la realizzazione di un nuovo sistema di dissuasori in ferro, il mantenimento degli accessi per mezzi di soccorso e per i fruitori dell’edificio adiacente e la ripavimentazione del marciapiede su via di Tribuna di San Carlo.

